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13 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

13 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.03.2025 - 21:26

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin davada tutuklu bulunan Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.

Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin davada tutuklu bulunan Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.

Ümitcan Uygun, 'intihara teşvik etmek', 'intihar kararını kuvvetlendirme' ve 'eziyet etme' suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Aleyna Çakır’a fiziksel şiddet uygulamadığını iddia etti. Mahkemenin dinlediği tanıklar ise Uygun’un şiddettine şahit olduklarını söyledi.

Mahkeme, davayı 23 Mayıs 2025 tarafine erteledi.

Altın fiyatlarının artmasıyla beraber yurttaş ''kesme altın''a yöneldi.

Altın fiyatlarının artmasıyla beraber yurttaş ''kesme altın''a yöneldi.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'kesme altın' nedeniyle yaşanan mağduriyetlere karşı harekete geçti. Kuyumcular bu tip altınların alım-satımı işlemlerine yönelik yeni kısıtlama kararları aldı.

"İmralı heyeti randevu isterse veririm" diyerek kapıyı açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a randevu talebi gelmişti.

"İmralı heyeti randevu isterse veririm" diyerek kapıyı açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a randevu talebi gelmişti.

Erdoğan, 'İmralı Heyeti'nde yer alan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile TBMM'de bir süre sohbet etti. O anlar kameralara yansıdı.

Sezonun ilk erikleri Dubai ve Katar'a ihraç edildi. Yüksek fiyatlar nedeniyle yurttaşın erik alması neredeyse imkansız hale gelirken, iç piyasada erik bulmak da zorlaştı.

Sezonun ilk erikleri Dubai ve Katar'a ihraç edildi. Yüksek fiyatlar nedeniyle yurttaşın erik alması neredeyse imkansız hale gelirken, iç piyasada erik bulmak da zorlaştı.

2003 yılında hayatımıza giren ve bizleri Periler ile Faniler’in büyülü dünyasına sürükleyen Sihirli Annem, yıllar geçse de unutulmuyor!

2003 yılında hayatımıza giren ve bizleri Periler ile Faniler’in büyülü dünyasına sürükleyen Sihirli Annem, yıllar geçse de unutulmuyor!

O dönemde ekran başına kilitlenen çocuklar şimdi büyüdü, hatta kimilerinin çocukları bile diziyi tekrar izleyecek yaşa geldi. Sevilen dizi 2005’te final yapmıştı

Peki dizinin en sevimli karakterlerinden olan kıvırcık saçlı, tatlı mı tatlı Toprak’a ne oldu dersiniz? Şimdiki hali görenleri şaşırtıyor! 

Ama asıl bomba bilgi şu: Meğer dizide Toprak’ı oynayan kişi bir değil, tam iki farklı kişiymiş! Üstelik bunlar kardeşmiş! 

Gelin Sihirli Annem’in en küçük ve en yaramaz perisinin son haline birlikte bakalım. 🤔

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Bir zamanlar, podyumların en gözde mankeni, bir televizyon fenomeni ve müziğin zirveye çıkan sesi… Üç isim, üç ayrı dünyadan ama aynı hikayenin başkahramanlarıydı.

Bir zamanlar, podyumların en gözde mankeni, bir televizyon fenomeni ve müziğin zirveye çıkan sesi… Üç isim, üç ayrı dünyadan ama aynı hikayenin başkahramanlarıydı.

Cansu Dere, her adımıyla podyumları sallayan, güzelliğiyle büyüleyen bir modeldi. Okan Bayülgen, ekranlarda fırtınalar estiren, çapkın tavırlarıyla tanınan bir televizyoncu. Ve Deniz Sekimüzik dünyasında zirveye doğru hızla yükselen, herkesin dilinde olan bir şarkıcıydı. Her şey yolundaydı, hayatları pırıl pırıldı, ama bir yanlış adım, bir ihanet, hepsini derinden sarstı. Okan Bayülgen’in kalbini iki kadın arasında gidip gelirken bulması, Cansu Dere’nin kırık kalbinde sızı bırakırken, Deniz Seki’nin aşkı uğruna girdiği karmaşa, çok geçmeden medyanın gündemine oturmuştu.

Aşk, ihanet ve çapkınlık dolu bu ilişki üçgeninde neler yaşandı, peki? Gelin detayları birlikte hatırlayalım....

Türk pop müziğine, insanı duyduğu an başka yerlere götüren, bambaşka duygular hissettiren şarkılar hediye ettiren Sezen Aksu ve Onno Tunç'un hazin sonla yarım kalan aşkından bahsediyoruz...

Türk pop müziğine, insanı duyduğu an başka yerlere götüren, bambaşka duygular hissettiren şarkılar hediye ettiren Sezen Aksu ve Onno Tunç'un hazin sonla yarım kalan aşkından bahsediyoruz...

Yıllar önce yaşanan fakat müzik dünyasında bir efsane olarak anılan o aşkın detaylarına götürmek istiyoruz sizi! Türk pop müziğine, insanı duyduğu an başka yerlere götüren, bambaşka duygular hissettiren şarkılar hediye ettiren Sezen Aksu ve Onno Tunç'un hazin sonla yarım kalan aşkından bahsediyoruz... 

Hazırsanız gelin, birbirine deliler gibi aşık Onno Tunç ve Sezen Aksu neler yaşamış ve bu hikaye nasıl bıçak gibi kesilerek yarıda kalmış beraber görelim.

Yaklaşık 40 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği 1939 Erzincan Depremi Türkiye tarihinin en büyük felaketlerden biriydi. 26 Aralık 1939'da gerçekleşen bu büyük deprem Erzincan’ı neredeyse tamamen yok etmişti.

Yaklaşık 40 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği 1939 Erzincan Depremi Türkiye tarihinin en büyük felaketlerden biriydi. 26 Aralık 1939'da gerçekleşen bu büyük deprem Erzincan’ı neredeyse tamamen yok etmişti.

Bu felaketin ardından yaşanan zorluklar ve mücadele, bazı kahramanlık hikayelerini de beraberinde getirdi.

O dönem Erzincan'da görev yapan Savcı İzzet Çakal, bu felaketin ardından gösterdiği cesaret ve fedakarlıkla önemli bir figür haline gelmişti. Hikayesiyle TRT'nin Tabii platformuna yapılacak Kara Kış dizisine ilham olan savcı, sergilediği liderlik ve cesaretle hem Erzincan halkının hem de tüm Türkiye'nin kalbinde ve tarihinde bir iz bırakmıştı.

Savcı İzzet Çakal'ın Erzincan Depremi'nde gösterdiği cesaret ve fedakarlık örneği hikayesine gelin birlikte tanık olalım...

Ece Gürel'in ardından 'cadı' olduğunu söyleyen biri canlı yayına çıktı

Ece Gürel'in ardından 'cadı' olduğunu söyleyen biri canlı yayına çıktı

Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'yi derinden sarsan ve hala gizemini koruyan bir vefat haberi gündemimize oturdu. Ece Gürel 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'ndaki yürüyüşünün ardından kayboldu. 4 gün süren arama çalışmalarının ardından 36 yaşındaki peyzaj mimarı sağ bulundu ancak hastanede vefat etti. 

Ece Gürel'in ölümünün ardından ilginç iddialar ortaya çıktı. Gürel'in 'cadılık eğitimi' aldığı gündeme geldi. Cadılık eğitimi gündeminin ardından herkes Ece Gürel'e ormanda ne olduğunu sormaya başladı. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu Neler Oluyor Hayatta programında da bu konu ele alındı. 

Canlı yayın konuklarından biri ise “Cadılığın El Kitabı” isimli kitabın yazarı olan ve “cadı” olduğunu iddia eden Ufuk Elver'di. Nasıl olduysa yayın sırasında elektrikler kesilince sunucuları bir ürperti aldı. İşte canlı yayında olanlar...

Mizah yazarı ve içerik üreticisi Mehmet Ali Çatal'ı gerek komik montajlarından gerek buluşma videolarından pek çok kişi tanıyor.

Mizah yazarı ve içerik üreticisi Mehmet Ali Çatal'ı gerek komik montajlarından gerek buluşma videolarından pek çok kişi tanıyor.

Bugüne kadar yüzlerce videosu viral olan Çatal'ın yaptığı son video ise başına büyük bir iş açtı. Rahmi Koç'un konuk olduğu bir programı mizahi bir şekilde kesip biçen ve milyonlarca görüntülenme alan Çatal söz konusu video nedeniyle ifade vermeye çağrıldı.

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Dünya Kupası tarihinde ilk kez devre arası gösterisi yapılacak.

Dünya Kupası tarihinde ilk kez devre arası gösterisi yapılacak.

Amerikan Futbolu’nun zirvesi Super Bowl, yıllardır devre arası şovlarıyla büyük bir görsel şölen sunmakta. Rihanna, The Weeknd, Lady Gaga ve Kendrick Lamar gibi dünya yıldızlarının sahne aldığı dev organizasyon, 2026 Dünya Kupası’nda da benzer bir formatla futbolseverlerin karşısına çıkacak. Ancak bu karar, şimdiden tartışmalara yol açacak gibi. Sebep ise 2022 Katar Dünya Kupası'nda yaşanan ve tepki çeken 'Nusret' olayı. (Goal)

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Beynine pıhtı atması sonucu entübe edildiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü iddia edilen İnanır’ın son hali merak konusuydu.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Beynine pıhtı atması sonucu entübe edildiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü iddia edilen İnanır’ın son hali merak konusuydu.

Geçtiğimiz aylarda hastalığı hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmış, felç geçirdiği ve konuşamadığı öne sürülmüştü. Usta sanatçının sağlık durumu hakkında zaman zaman açıklamalar yapılsa da hayranları son halini görmek istiyordu. 

Bugün hastaneden yeni bir paylaşım geldi. Aylar sonra ilk kez görüntülenen Kadir İnanır’ın son durumu da belli oldu.

Atletico Madrid’in Real Madrid’i ağırladığı maçta Julian Alvarez’in penaltı golü, VAR incelemesi sonrası iptal edilmiş, karar büyük tartışmalara yol açmıştı. UEFA, gelen tepkiler üzerine konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Atletico Madrid’in Real Madrid’i ağırladığı maçta Julian Alvarez’in penaltı golü, VAR incelemesi sonrası iptal edilmiş, karar büyük tartışmalara yol açmıştı. UEFA, gelen tepkiler üzerine konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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