13 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
13 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin davada tutuklu bulunan Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatlarının artmasıyla beraber yurttaş ''kesme altın''a yöneldi.
"İmralı heyeti randevu isterse veririm" diyerek kapıyı açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a randevu talebi gelmişti.
Sezonun ilk erikleri Dubai ve Katar'a ihraç edildi. Yüksek fiyatlar nedeniyle yurttaşın erik alması neredeyse imkansız hale gelirken, iç piyasada erik bulmak da zorlaştı.
2003 yılında hayatımıza giren ve bizleri Periler ile Faniler’in büyülü dünyasına sürükleyen Sihirli Annem, yıllar geçse de unutulmuyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir zamanlar, podyumların en gözde mankeni, bir televizyon fenomeni ve müziğin zirveye çıkan sesi… Üç isim, üç ayrı dünyadan ama aynı hikayenin başkahramanlarıydı.
Türk pop müziğine, insanı duyduğu an başka yerlere götüren, bambaşka duygular hissettiren şarkılar hediye ettiren Sezen Aksu ve Onno Tunç'un hazin sonla yarım kalan aşkından bahsediyoruz...
Yaklaşık 40 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği 1939 Erzincan Depremi Türkiye tarihinin en büyük felaketlerden biriydi. 26 Aralık 1939'da gerçekleşen bu büyük deprem Erzincan’ı neredeyse tamamen yok etmişti.
Ece Gürel'in ardından 'cadı' olduğunu söyleyen biri canlı yayına çıktı
Mizah yazarı ve içerik üreticisi Mehmet Ali Çatal'ı gerek komik montajlarından gerek buluşma videolarından pek çok kişi tanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya Kupası tarihinde ilk kez devre arası gösterisi yapılacak.
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Beynine pıhtı atması sonucu entübe edildiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü iddia edilen İnanır’ın son hali merak konusuydu.
Atletico Madrid’in Real Madrid’i ağırladığı maçta Julian Alvarez’in penaltı golü, VAR incelemesi sonrası iptal edilmiş, karar büyük tartışmalara yol açmıştı. UEFA, gelen tepkiler üzerine konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın