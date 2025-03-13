Ümitcan Uygun Hakim Karşısında: "Aleyna Çakır'a Şiddet Uygulamadım"

Aleyna’ya karşı herhangi bir şiddet uygulamadığını iddia eden Uygun, 'Bir kere videodaki olay yaşandı, sözlü tartışmalar olmuştur ancak fiziksel bir şiddet uygulamadım. Sema'nın vücudunda ki morluklarla bir alakam yoktur. Beraatimi talep ediyorum' beyanına yer verdi.

Tanık L.K. ise bir zamanlar komşu olduklarını ifade ederek, 'Onlar binaya taşındıktan sonra dövme ve bağırma sesleri duymaya başladım. ‘Öldürüyorlar beni, eziyet ediyorlar bana' diye bağırıyordu. Aleyna bana, ‘Bana eziyet ediyor, ne yapayım?' dedi. ‘Gitmen lazım' dedim. Çok sesleri geliyordu, uyarıyordum. Bana Aleyna, ‘Merdivenden inme, seni iter' diye ikaz ediyordu. Sonra da o evden taşındım' dedi.