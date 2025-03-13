Ümitcan Uygun Hakim Karşısında: "Aleyna Çakır'a Şiddet Uygulamadım"
Ümitcan Uygun Hakim Karşısında: "Aleyna Çakır'a Şiddet Uygulamadım"
Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin davada tutuklu bulunan Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.
Ümitcan Uygun, 'intihara teşvik etmek', 'intihar kararını kuvvetlendirme' ve 'eziyet etme' suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Aleyna Çakır’a fiziksel şiddet uygulamadığını iddia etti. Mahkemenin dinlediği tanıklar ise Uygun’un şiddettine şahit olduklarını söyledi.
Mahkeme, davayı 23 Mayıs 2025 tarafine erteledi.
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Ümitcan Uygun ismi ilk kez Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle gündeme gelmişti.
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Ümitcan Uygun suçlamaları reddetti.
“Ümitcan, Aleyna’nın tüm parasını alıyordu”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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