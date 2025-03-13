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Ümitcan Uygun Hakim Karşısında: "Aleyna Çakır'a Şiddet Uygulamadım"

Ümitcan Uygun Hakim Karşısında: "Aleyna Çakır'a Şiddet Uygulamadım"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.03.2025 - 17:16 Son Güncelleme: 13.03.2025 - 17:21

Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin davada tutuklu bulunan Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.

Ümitcan Uygun, 'intihara teşvik etmek', 'intihar kararını kuvvetlendirme' ve 'eziyet etme' suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Aleyna Çakır’a fiziksel şiddet uygulamadığını iddia etti. Mahkemenin dinlediği tanıklar ise Uygun’un şiddettine şahit olduklarını söyledi.

Mahkeme, davayı 23 Mayıs 2025 tarafine erteledi.

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Ümitcan Uygun ismi ilk kez Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle gündeme gelmişti.

Ümitcan Uygun ismi ilk kez Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle gündeme gelmişti.

Uygun, Çakır’ın ölümü ile başlayan soruşturma kapsamında serbest kaldıktan sonra Esra Hankulu ile birlikte olmaya başlamıştı.

Esra Hankulu’nun ölümü üzerine 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ümitcan Uygun, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde Aleyna Çakır’ın ölümü nedeniyle görülen davada bugün hakim karşısında çıktı.

Ümitcan Uygun suçlamaları reddetti.

Ümitcan Uygun suçlamaları reddetti.

Aleyna’ya karşı herhangi bir şiddet uygulamadığını iddia eden Uygun, 'Bir kere videodaki olay yaşandı, sözlü tartışmalar olmuştur ancak fiziksel bir şiddet uygulamadım. Sema'nın vücudunda ki morluklarla bir alakam yoktur. Beraatimi talep ediyorum' beyanına yer verdi.

Tanık L.K. ise bir zamanlar komşu olduklarını ifade ederek, 'Onlar binaya taşındıktan sonra dövme ve bağırma sesleri duymaya başladım. ‘Öldürüyorlar beni, eziyet ediyorlar bana' diye bağırıyordu. Aleyna bana, ‘Bana eziyet ediyor, ne yapayım?' dedi. ‘Gitmen lazım' dedim. Çok sesleri geliyordu, uyarıyordum. Bana Aleyna, ‘Merdivenden inme, seni iter' diye ikaz ediyordu. Sonra da o evden taşındım' dedi.

“Ümitcan, Aleyna’nın tüm parasını alıyordu”

“Ümitcan, Aleyna’nın tüm parasını alıyordu”

Dinlenen diğer tanık M.G. ise geçmişte Sema'yla aynı yerde çalıştıklarını söyleyerek, 'Ümit'in mekana gelerek başka kızlarla oturup Sema'ya ‘Sen ödeyeceksin' dediğini biliyorum. İş çıkışında Ümit'in Sema'nın elinden para zarfını aldığını görüyordum, dövdüğünü görüyordum. Sema'nın kollarında ve bacaklarında morluklar olduğunu gördüm' beyanında bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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