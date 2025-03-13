Kara Kış Dizisine İlham Oldu: Savcı İzzet Çakal'ın Erzincan Depremi'nde Yaptıklarıyla Unutulmaz Olma Hikayesi

Yaklaşık 40 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği 1939 Erzincan Depremi Türkiye tarihinin en büyük felaketlerden biriydi. 26 Aralık 1939'da gerçekleşen bu büyük deprem Erzincan’ı neredeyse tamamen yok etmişti. Bu felaketin ardından yaşanan zorluklar ve mücadele, bazı kahramanlık hikayelerini de beraberinde getirdi.

O dönem Erzincan'da görev yapan Savcı İzzet Çakal, bu felaketin ardından gösterdiği cesaret ve fedakarlıkla önemli bir figür haline gelmişti. Hikayesiyle TRT'nin Tabii platformuna yapılacak Kara Kış dizisine ilham olan savcı, sergilediği liderlik ve cesaretle hem Erzincan halkının hem de tüm Türkiye'nin kalbinde ve tarihinde bir iz bırakmıştı.

Savcı İzzet Çakal'ın Erzincan Depremi'nde gösterdiği cesaret ve fedakarlık örneği hikayesine gelin birlikte tanık olalım...