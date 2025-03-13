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1939 Yılında 40 Bin Kişinin Hayatını Kaybettiği Erzincan Depremine Odaklanan 'Kara Kış' Sete Çıktı

1939 Yılında 40 Bin Kişinin Hayatını Kaybettiği Erzincan Depremine Odaklanan 'Kara Kış' Sete Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.03.2025 - 13:17

TRT Tabii ekranlarında izleyiciyle buluşacak Kara Kış dizisi, 1939 yılında gerçekleşen Erzincan depremine odaklanıyor. 40 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği afette yaşanan etkileyici bir olayı ele alacak dizide savcı İzzet Akçal’ı Murat Yıldırım, gazeteci Naci Sadullah’ı Ulvi Kahyaoğlu, savcının eşi Zemzem’i Hande Doğandemir canlandıracak. Dizinin çekimlerine sonunda başlandı!

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TRT'nin dijital yayın platformu Tabii, yepyeni içeriklerle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii, yepyeni içeriklerle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Gassal ile büyük bir başarı elde eden platformda yer alacak yeni projeler duyurulmaya devam ediyordu. 1939 yılında yaşanan Erzincan depremini konu alan Kara Kış da o dizilerden yalnızca biriydi.

Kara Kış dizisinin çekimlerine başlandı.

Kara Kış dizisinin çekimlerine başlandı.

8 şiddetinde meydana gelen, 52 saniye süren ve 40 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği 1939 Erzincan depreminin efsaneleşen savcısı İzzet Akçal’ın hikayesinin anlatılacağı Kara Kış'ta savcı İzzet Akçal’ı Murat Yıldırım, gazeteci Naci Sadullah’ı Ulvi Kahyaoğlu, savcının eşi Zemzem’i Hande Doğandemir canlandıracak. 

Dizinin çekimlerinin başladığı duyuruldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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garibann

deprem dizisi için o kadar geriye gitmeseydiniz yakın tarihte gerçekleşen acıdan yola çıkarak kaçak yapı imar affı denetim ahlaksızlığı müteahhit hırsızlığı ... Devamını Gör