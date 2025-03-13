1939 Yılında 40 Bin Kişinin Hayatını Kaybettiği Erzincan Depremine Odaklanan 'Kara Kış' Sete Çıktı
1939 Yılında 40 Bin Kişinin Hayatını Kaybettiği Erzincan Depremine Odaklanan 'Kara Kış' Sete Çıktı
TRT Tabii ekranlarında izleyiciyle buluşacak Kara Kış dizisi, 1939 yılında gerçekleşen Erzincan depremine odaklanıyor. 40 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği afette yaşanan etkileyici bir olayı ele alacak dizide savcı İzzet Akçal’ı Murat Yıldırım, gazeteci Naci Sadullah’ı Ulvi Kahyaoğlu, savcının eşi Zemzem’i Hande Doğandemir canlandıracak. Dizinin çekimlerine sonunda başlandı!
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TRT'nin dijital yayın platformu Tabii, yepyeni içeriklerle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
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Kara Kış dizisinin çekimlerine başlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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deprem dizisi için o kadar geriye gitmeseydiniz yakın tarihte gerçekleşen acıdan yola çıkarak kaçak yapı imar affı denetim ahlaksızlığı müteahhit hırsızlığı ... Devamını Gör