13 – 19 Temmuz 2026 Haftasının Kristali: Anyonit
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
13–19 Temmuz 2026 haftasında gökyüzü; Yengeç Yeni Ayı, Venüs'ün Başak burcundaki etkisi ve Merkür retrosunun devam eden enerjisiyle birlikte içsel arınma, zihinsel berraklık, düzen kurma ve duygusal denge temalarını ön plana çıkarıyor. Bu nedenle haftanın kristali olarak Anyonit, enerjiyi dengeleyen, zihni sakinleştirmeye yardımcı olduğu düşünülen ve yaşam alanlarında huzur hissini desteklediğine inanılan taşlardan biri olarak öne çıkıyor. Kadim öğretilerde Anyonit; bulunduğu ortamdaki ağır atmosferi hafifletmeye, kişinin kendi merkezine dönmesine ve yaşam alanında daha dengeli bir enerji oluşturmasına yardımcı olduğu inancıyla tercih edilmiştir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anyonit, özellikle yoğun tempoda çalışan, sürekli karar vermek zorunda kalan, zihinsel yorgunluk yaşayan ve yaşamında yeni bir düzen kurmak isteyen kişiler tarafından ilgi gören taşlardan biridir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu hafta Merkür retrosunun etkisi devam ettiği için iletişimde yanlış anlaşılmalar ve zihinsel dağınıklık yaşanabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video