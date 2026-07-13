13 – 19 Temmuz 2026 Haftanın Yantrası: Şaman Aşk Yantrası
13–19 Temmuz 2026 haftasının enerjisi, kalp ile akıl arasında denge kurmayı öğreten güçlü bir frekans taşıyor. Bu hafta önerilen Şaman Aşk Yantrası, sevgi alanında yaşanan tıkanıklıkları çözmeyi, kişinin kendi yaşam enerjisini yükseltmeyi ve ilişkilerde bozulan dengeyi yeniden kurmayı amaçlayan kadim enerji çalışmalarından ilham alır. Burada amaç dışarıdaki bir kişiyi değiştirmek değil, önce kişinin kendi enerji alanını uyumlu hale getirmesidir. Kadim öğretilere göre dış dünyada yaşanan her ilişki, önce kişinin iç dünyasının bir yansımasıdır.
Şaman geleneğinde aşk yalnızca iki insanın birbirine duyduğu duygu olarak görülmez. Aşk, yaşam gücü, bereket, üretkenlik, güven, cesaret ve ruhsal uyumun ortak titreşimidir. Kişinin kalp merkezi dengede olduğunda doğru insanlar hayatına daha kolay girer, mevcut ilişkiler ise daha sağlıklı bir zeminde ilerlemeye başlar. Bu nedenle kadim şamanik çalışmalar önce insanın kendi yaşam frekansını yükseltmesine odaklanır.
Bu yantranın temel amacı Venüs ve Mars enerjileri arasında uyum oluşturmaktır.
Venüs ile Mars uyumlandığında ilişkilerde hem tutku hem huzur aynı anda var olabilir.
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