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13 – 19 Temmuz 2026 Haftanın Yantrası: Şaman Aşk Yantrası

etiket 13 – 19 Temmuz 2026 Haftanın Yantrası: Şaman Aşk Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
13.07.2026 - 16:04
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13–19 Temmuz 2026 haftasının enerjisi, kalp ile akıl arasında denge kurmayı öğreten güçlü bir frekans taşıyor. Bu hafta önerilen Şaman Aşk Yantrası, sevgi alanında yaşanan tıkanıklıkları çözmeyi, kişinin kendi yaşam enerjisini yükseltmeyi ve ilişkilerde bozulan dengeyi yeniden kurmayı amaçlayan kadim enerji çalışmalarından ilham alır. Burada amaç dışarıdaki bir kişiyi değiştirmek değil, önce kişinin kendi enerji alanını uyumlu hale getirmesidir. Kadim öğretilere göre dış dünyada yaşanan her ilişki, önce kişinin iç dünyasının bir yansımasıdır.

Şaman geleneğinde aşk yalnızca iki insanın birbirine duyduğu duygu olarak görülmez. Aşk, yaşam gücü, bereket, üretkenlik, güven, cesaret ve ruhsal uyumun ortak titreşimidir. Kişinin kalp merkezi dengede olduğunda doğru insanlar hayatına daha kolay girer, mevcut ilişkiler ise daha sağlıklı bir zeminde ilerlemeye başlar. Bu nedenle kadim şamanik çalışmalar önce insanın kendi yaşam frekansını yükseltmesine odaklanır.

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Bu yantranın temel amacı Venüs ve Mars enerjileri arasında uyum oluşturmaktır.

Bu yantranın temel amacı Venüs ve Mars enerjileri arasında uyum oluşturmaktır.

Astrolojide Venüs sevgi, mutluluk, huzur, zarafet, çekim gücü, estetik, evlilik ve paylaşımı temsil eder. Mars ise cesaret, irade, tutku, hareket, yaşam gücü ve kararlılığı simgeler. Bu iki gezegen dengeli çalıştığında ilişkiler hem romantik hem de güçlü bir temel üzerine kurulabilir. Dengesizlik oluştuğunda ise aşırı kıskançlık, öfke, ilgisizlik, iletişim sorunları, uzaklaşma veya sürekli tekrar eden ilişki döngüleri ortaya çıkabilir.

13 Temmuz haftasında Venüs'ün Başak burcundaki yolculuğu sevgiyi daha gerçekçi yaşamayı öğretiyor. Büyük vaatlerden çok küçük ama samimi davranışlar önem kazanıyor. Şaman Aşk Yantrası da tam olarak bu frekansla çalışır. Gerçek sevginin fedakârlık, güven, dürüstlük ve emek üzerine kurulması gerektiğini hatırlatır. Kalpten gelen enerji ile günlük yaşamın sorumluluklarını aynı noktada buluşturmayı hedefler.

Mars'ın yaşam gücü bu süreçte kişinin cesaretini yeniden harekete geçirir. Uzun süredir duygularını ifade edemeyenler, ilişkilerinde pasif kalanlar veya geçmiş hayal kırıklıkları nedeniyle kalplerini kapatanlar için bu hafta içsel güçlerini yeniden keşfetme zamanı olabilir. Şamanik öğretilerde savaşçı ruh, başkalarıyla mücadele eden değil, kendi korkularını dönüştüren kişidir.

Ay enerjisi ise bilinçaltını, sezgileri ve duygusal hafızayı temsil eder. 14 Temmuz Yengeç Yeni Ayı ile birlikte çocukluk anıları, aile kalıpları, geçmiş ilişkiler ve duygusal yaralar daha görünür hale gelebilir. Şaman geleneğine göre sevginin önündeki en büyük engellerden biri bastırılmış duygular ve tamamlanmamış deneyimlerdir. Bu nedenle yeni ay, eski yükleri bırakmak ve kalbi hafifletmek için güçlü bir başlangıç enerjisi taşır.

Kadim Şaman öğretisinde sevgi enerjisi dört temel denge üzerine kuruludur. Kendini sevmek, karşı tarafı olduğu gibi kabul etmek, geçmişi serbest bırakmak ve geleceğe güven duymak. Bu dört alan dengelendiğinde kişinin doğal çekim alanı güçlenmeye başlar. İnsanlar bunu çoğu zaman karizma veya aura olarak tanımlar.

Bu hafta ilişkilerde sürekli aynı sorunları yaşayan kişiler kendi davranış kalıplarını gözlemlemelidir. Sürekli terk edilmekten korkmak, değersizlik hissi yaşamak, karşı tarafı değiştirmeye çalışmak veya sevgiyi sürekli ispat ettirme ihtiyacı hissetmek eski kayıtların tekrar ettiğini gösterebilir. Kadim şaman bilgeliği gerçek dönüşümün karşı tarafı değiştirmekten değil, kişinin kendi içindeki frekansı dönüştürmesinden geçtiğini söyler.

Venüs ile Mars uyumlandığında ilişkilerde hem tutku hem huzur aynı anda var olabilir.

Venüs ile Mars uyumlandığında ilişkilerde hem tutku hem huzur aynı anda var olabilir.

Ay enerjisi dengelendiğinde ise duygular korkudan değil güven duygusundan beslenmeye başlar. İşte bu nedenle bu haftanın enerjisi yalnızca yeni bir aşkı değil, mevcut ilişkileri de daha sağlam temeller üzerine taşıma potansiyeli taşımaktadır.

13–19 Temmuz haftası gökyüzü önemli bir mesaj veriyor. Gerçek aşk önce insanın kendi kalbinde başlar. Kendi değerini bilen, kendi enerjisini dengeleyen ve geçmişin yüklerini bırakan kişi, yaşamına da aynı frekansta insanları çekmeye başlar. Kadim öğretilerin asıl amacı da tam olarak budur; dışarıdaki sevgiyi aramak yerine, içinizdeki sevgi frekansını uyandırmak ve onu yaşamın her alanına yansıtmaktır. Bu nedenle bu haftanın Şaman Aşk Yantrası, ilişkilerde şans aramaktan çok, sevgiye hazır bir bilinç oluşturmayı simgeleyen güçlü bir içsel dönüşüm çağrısı olarak değerlendirilebilir.

YASAL KORUMA VE ÖZGÜN TASARIM

AstrodehA'ya ait tüm yantra tasarımları, semboller, özgün çizimler, koleksiyon çalışmaları, grafik uygulamalar ve marka unsurları Türk Patent ve Marka Kurumu ile uluslararası marka koruma sistemleri kapsamında koruma altındadır. Tasarımların izinsiz kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, dijital ortamlarda paylaşılması, değiştirilerek kullanılması veya ticari amaçlarla değerlendirilmesi hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir. Tüm hakları saklıdır.

GÖKLER REHBERİMİZ, YOLUMUZ IŞIK OLSUN.

ASTRODEHA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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