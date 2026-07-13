13 – 19 Temmuz 2026 Haftanın Yantrası: Şaman Aşk Yantrası

Astrolojide Venüs sevgi, mutluluk, huzur, zarafet, çekim gücü, estetik, evlilik ve paylaşımı temsil eder. Mars ise cesaret, irade, tutku, hareket, yaşam gücü ve kararlılığı simgeler. Bu iki gezegen dengeli çalıştığında ilişkiler hem romantik hem de güçlü bir temel üzerine kurulabilir. Dengesizlik oluştuğunda ise aşırı kıskançlık, öfke, ilgisizlik, iletişim sorunları, uzaklaşma veya sürekli tekrar eden ilişki döngüleri ortaya çıkabilir.

13 Temmuz haftasında Venüs'ün Başak burcundaki yolculuğu sevgiyi daha gerçekçi yaşamayı öğretiyor. Büyük vaatlerden çok küçük ama samimi davranışlar önem kazanıyor. Şaman Aşk Yantrası da tam olarak bu frekansla çalışır. Gerçek sevginin fedakârlık, güven, dürüstlük ve emek üzerine kurulması gerektiğini hatırlatır. Kalpten gelen enerji ile günlük yaşamın sorumluluklarını aynı noktada buluşturmayı hedefler.

Mars'ın yaşam gücü bu süreçte kişinin cesaretini yeniden harekete geçirir. Uzun süredir duygularını ifade edemeyenler, ilişkilerinde pasif kalanlar veya geçmiş hayal kırıklıkları nedeniyle kalplerini kapatanlar için bu hafta içsel güçlerini yeniden keşfetme zamanı olabilir. Şamanik öğretilerde savaşçı ruh, başkalarıyla mücadele eden değil, kendi korkularını dönüştüren kişidir.

Ay enerjisi ise bilinçaltını, sezgileri ve duygusal hafızayı temsil eder. 14 Temmuz Yengeç Yeni Ayı ile birlikte çocukluk anıları, aile kalıpları, geçmiş ilişkiler ve duygusal yaralar daha görünür hale gelebilir. Şaman geleneğine göre sevginin önündeki en büyük engellerden biri bastırılmış duygular ve tamamlanmamış deneyimlerdir. Bu nedenle yeni ay, eski yükleri bırakmak ve kalbi hafifletmek için güçlü bir başlangıç enerjisi taşır.

Kadim Şaman öğretisinde sevgi enerjisi dört temel denge üzerine kuruludur. Kendini sevmek, karşı tarafı olduğu gibi kabul etmek, geçmişi serbest bırakmak ve geleceğe güven duymak. Bu dört alan dengelendiğinde kişinin doğal çekim alanı güçlenmeye başlar. İnsanlar bunu çoğu zaman karizma veya aura olarak tanımlar.

Bu hafta ilişkilerde sürekli aynı sorunları yaşayan kişiler kendi davranış kalıplarını gözlemlemelidir. Sürekli terk edilmekten korkmak, değersizlik hissi yaşamak, karşı tarafı değiştirmeye çalışmak veya sevgiyi sürekli ispat ettirme ihtiyacı hissetmek eski kayıtların tekrar ettiğini gösterebilir. Kadim şaman bilgeliği gerçek dönüşümün karşı tarafı değiştirmekten değil, kişinin kendi içindeki frekansı dönüştürmesinden geçtiğini söyler.