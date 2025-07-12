12 Temmuz Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarihi Konuşma Yapacağı Söylenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Mesaj Verdi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
719 Aday Tam Puan Aldı! "LGS'de Şaibe" İddialarına MEB'den Açıklama
Kadın Çalışan Arayan Firmanın Kariyer Sitesinde Verdiği Skandal İş İlanı Büyük Tepki Çekti
Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP-MHP-DEM ile İlgili İttifak Açıklamasını Yanıtladı
Şırnak Belediye Meclisi Hakkari Bulvarı'na Devlet Bahçeli'nin Adını Verdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Orkun Kökçü Formayı Giydi, Mesajını Verdi
Serenay Sarıkaya’dan Ayşe Barım’a Destek: “Bu Zulüm Akla ve Vicdana Sığmaz!”
Türkiye'de "4 Yıllık Halı Tasarımı Bölümü" İlk Mezunlarını Verdi: Bölüm İlk Kez Duyanların Kafasını Karıştırdı
Hadise’den Harbiye’de Olay Yaratan Konser! Sandalye Dansı Gündemde
Siyaseti X'te Sessize Aldım Diyen Özgür Demirtaş, Komünistlerle Faşistleri Bir Tutan Paylaşımla Döndü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın