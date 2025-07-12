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12 Temmuz Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

12 Temmuz Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2025 - 20:54

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Tarihi Konuşma Yapacağı Söylenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Mesaj Verdi?

Tarihi Konuşma Yapacağı Söylenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Mesaj Verdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 Temmuz Cumartesi günü, AKP istişare kampında tarihi konuşma yapacağı belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından gözler Erdoğan’ın vereceği mesaja çevrildi. Erdoğan beklenen açıklamayı saat 10.00 itibarıyla gerçekleştirdi. PKK'nın 11 Temmuz Cuma günü silah bırakmasına değinen Erdoğan, 'Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Bugün unutmayın yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz güçlü olarak bu yolu yürümeye karar verdik' dedi.

719 Aday Tam Puan Aldı! "LGS'de Şaibe" İddialarına MEB'den Açıklama

719 Aday Tam Puan Aldı! "LGS'de Şaibe" İddialarına MEB'den Açıklama

15 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları dün (11 Temmuz Cuma) açıklandı. 719 aday tüm soruları doğru yanıtladı ve 500 tam puan aldı. 719 öğrencinin tam puan alması sosyal medyada gündem olurken çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları sınavın şaibeli olduğunu ileri sürdü. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan iddialara yönelik açıklama geldi.

Kadın Çalışan Arayan Firmanın Kariyer Sitesinde Verdiği Skandal İş İlanı Büyük Tepki Çekti

Kadın Çalışan Arayan Firmanın Kariyer Sitesinde Verdiği Skandal İş İlanı Büyük Tepki Çekti

Bir kariyer sitesinde yayınlanan ilan sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbul Bağcılar'da bulunan bir firma tarafından yayınlanan ilanda kadın çalışan arandığı belirtilirken skandal talepler yer aldı. X'te '@denetlecomtr' hesabı tarafından paylaşılan ilana tepki yorumları yağdı. Kullanıcılar kariyer sitelerinin denetlenmesi gerektiğini belirterek yaptırım uygulanması için ilgili kurumları etiketledi.

Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP-MHP-DEM ile İlgili İttifak Açıklamasını Yanıtladı

Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP-MHP-DEM ile İlgili İttifak Açıklamasını Yanıtladı

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalara imza attı. Dün yaşanan silah bırakma ve yakma eyleminin ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, yeni süreçle ilgili sahiplenici ve bilgilendirici bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürüme kararı verdik” cümlesi ise gündeme damga vurdu.

Şırnak Belediye Meclisi Hakkari Bulvarı'na Devlet Bahçeli'nin Adını Verdi

Şırnak Belediye Meclisi Hakkari Bulvarı'na Devlet Bahçeli'nin Adını Verdi

TBMM'de DEM Parti milletvekillerinin elini sıktıktan sonra Öcalan'a çağrılarıyla yeni bir süreci başlatan Devlet Bahçeli'nin ilk adımını attığı görüşmeler silah bırakma ile sonuçlandı. 

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bir gelişme de Şırnak'ta yaşandı. Şırnak'ta bir caddeye Devlet Bahçeli'nin adı verildi.

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Beşiktaş'ın Yeni Transferi Orkun Kökçü Formayı Giydi, Mesajını Verdi

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Orkun Kökçü Formayı Giydi, Mesajını Verdi

Beşiktaş'ta bir hayal gerçek oldu ve Orkun Kökçü transferi gerçekleşti. Serdal Adalı'nın bizzat yürüttüğü transfer sürecinde Benfica ile el sıkışan siyah beyazlılar milli yıldızı İstanbul'a getiriyor. 

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla pozunu verirken, ilk mesajını da uçakta Beşiktaşlılarla paylaştı.

Serenay Sarıkaya’dan Ayşe Barım’a Destek: “Bu Zulüm Akla ve Vicdana Sığmaz!”

Serenay Sarıkaya’dan Ayşe Barım’a Destek: “Bu Zulüm Akla ve Vicdana Sığmaz!”

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleri sebebiyle 27 Ocak’tan bu yana cezaevinde. 7 Temmuz’da ise ilk kez hakim karşısına çıktı ve tutukluluğunun devamına karar verildi. Barım’ın kalp rahatsızlıkları nedeniyle tahliye olması için oyuncuları destek paylaşımlarına devam ediyor. Serenay Sarıkaya da o isimlerden biri. Sarıkaya Instagram hesabından paylaşım yaparak Barım’a desteğini bir kez daha gösterdi. Gelin detaylara geçelim!

Türkiye'de "4 Yıllık Halı Tasarımı Bölümü" İlk Mezunlarını Verdi: Bölüm İlk Kez Duyanların Kafasını Karıştırdı

Türkiye'de "4 Yıllık Halı Tasarımı Bölümü" İlk Mezunlarını Verdi: Bölüm İlk Kez Duyanların Kafasını Karıştırdı

Yıl sonu geldi, pek çok öğrenci mezun olarak yeni hayatına adım attı. Gaziantep Üniversitesi, 4 yıllık Halı Tasarımı Bölümü ilk mezunlarını verdi. Fakat bölümü ilk kez duyanların kafası biraz karıştı. Pek çoğu halı tasarımı için üniversitede bir bölüm olmasını ve hatta 4 yıllık olmasını mantıksız buldu. 

Halı tasarımı bölümü, el dokuması veya makine halılarının desen, renk, teknik ve kompozisyon açısından tasarlanmasını öğretiyor. Öğrencilere hem geleneksel Türk halı motifleri hem de modern tasarım yaklaşımlarıyla özgün halı desenleri geliştirme becerisi kazandırılıyor. El dokuması halıların ve ustalarının giderek azaldığını bu dönemde bu sanatı yeniden canlandırıyor.

Hadise’den Harbiye’de Olay Yaratan Konser! Sandalye Dansı Gündemde

Hadise’den Harbiye’de Olay Yaratan Konser! Sandalye Dansı Gündemde

Pop müziğin iddialı ve özgüvenli ismi Hadise, yıllardır hem şarkıları hem de sahnedeki duruşuyla dikkatleri üzerine çeken sanatçılardan. Sadece sesiyle değil, aynı zamanda tarzı, kostümleri ve sahne şovlarıyla da konuşulan Hadise, her konserinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz gün Harbiye’de gerçekleştirdiği konserinde de unutulmaz anlara imza attı. Hadise’nin erotik dans şovları sosyal medyada gündem oldu. İzleyicilerden tepkiler gecikmedi.

Siyaseti X'te Sessize Aldım Diyen Özgür Demirtaş, Komünistlerle Faşistleri Bir Tutan Paylaşımla Döndü

Siyaseti X'te Sessize Aldım Diyen Özgür Demirtaş, Komünistlerle Faşistleri Bir Tutan Paylaşımla Döndü

Özgür Demirtaş, X'teki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. İyi bir psikoloji için geçtiğimiz hafta sessize aldığı kelimeleri paylaşan Demirtaş'ın listesinde siyasi kelimeler dikkat çekiyordu. 

Ancak o paylaşımın üzerinden çok geçmeden Özgür Demirtaş'tan uzun mu uzun komünizmle faşizmi bir tutan bir paylaşım geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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