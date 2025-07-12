12 Temmuz Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Yıl sonu geldi, pek çok öğrenci mezun olarak yeni hayatına adım attı. Gaziantep Üniversitesi, 4 yıllık Halı Tasarımı Bölümü ilk mezunlarını verdi. Fakat bölümü ilk kez duyanların kafası biraz karıştı. Pek çoğu halı tasarımı için üniversitede bir bölüm olmasını ve hatta 4 yıllık olmasını mantıksız buldu.

Halı tasarımı bölümü, el dokuması veya makine halılarının desen, renk, teknik ve kompozisyon açısından tasarlanmasını öğretiyor. Öğrencilere hem geleneksel Türk halı motifleri hem de modern tasarım yaklaşımlarıyla özgün halı desenleri geliştirme becerisi kazandırılıyor. El dokuması halıların ve ustalarının giderek azaldığını bu dönemde bu sanatı yeniden canlandırıyor.