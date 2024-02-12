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12 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

12 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
12.02.2024 - 08:13

12 Şubat Pazartesi yeni bir haftaya başladığımız bugün TV yayın akışında nelerin yer aldığı büyük bir merakla takip ediliyor. Reyting yarışı kızışırken, dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 12 Şubat Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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12 Şubat Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

12 Şubat Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

  • 05.15 İncir Ağacı

  • 06.25 Benim Adım Melek

  • 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13.15 Seksenler

  • 14.20 Gönül Dağı

  • 17.45 Lingo

  • 19.00 Ana Haber

  • 19.55 İddiaların Aksine

  • 20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

12 Şubat Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

12 Şubat Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:15 Namuslu

  • 10:00 Pazar Sürprizi

  • 13:00 Arım Balım Peteğim

  • 15:15 Kızılcık Şerbeti

  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber

  • 20:00 Avanak Abdi

  • 21:45 Kapıcılar Kralı

  • 23:45 Avanak Abdi

12 Şubat Pazartesi ATV Yayın Akışı

12 Şubat Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 06: 10 Yeter

  • 08: 00 Kahvaltı Haberleri

  • 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13: 00 atv Gün Ortası

  • 14: 00 Mutfak Bahane

  • 16: 00 Esra Erol'da

  • 19: 00 atv Ana Haber

  • 20: 00 Safir

12 Şubat Pazartesi ATV Yayın Akışı

12 Şubat Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

  • 10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12.00 Yasak Elma

  • 13.30 En Hamarat Benim

  • 16.30 Kızıl Goncalar

  • 19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

  • 20.00 Kızıl Goncalar

12 Şubat Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

12 Şubat Pazartesi Kanal D Yayın Akışı
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12 Şubat Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

12 Şubat Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Ömer

  • 20:00 Ömer

12 Şubat Pazartesi TV8 Yayın Akışı

12 Şubat Pazartesi TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

  • 08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

  • 14:00 Survivor Ekstra / Canlı

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

  • 20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

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