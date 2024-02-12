12 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

12 Şubat Pazartesi yeni bir haftaya başladığımız bugün TV yayın akışında nelerin yer aldığı büyük bir merakla takip ediliyor. Reyting yarışı kızışırken, dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 12 Şubat Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...