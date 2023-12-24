12 Şehit Haberi Sonrasında Haber Spikeri Ece Üner’in Sözleri Gündem Oldu
12 Şehit Haberi Sonrasında Haber Spikeri Ece Üner’in Sözleri Gündem Oldu
24 saat içinde aldığımız 12 şehit haberi ile büyük yas içerisindeyiz. Hepimizin acısı büyük, derdi aynı.
Tv100 spikeri Ece Üner’in sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ise hepimizin duygularına tercüman olacak nitelikte…
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Pençe-Kilit Harekatı’nda 24 saatte aldığımız 12 şehit haberi ile derinden yaralandık.
Acı haberler tüm ülkeyi yasa boğarken şehitlerimizin cenazeleri büyük kalabalıklarla defnedildi.
Tv100 haber spikeri Ece Üner’in şehitlerimiz ile ilgili tweeti ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
İşte Ece Üner’in o tweeti…
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