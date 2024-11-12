12 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
12 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Bu yılın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Hande Erçel oldu. Ünlü oyuncu kimi zaman rol aldığı yapımlarla kimi zaman özel hayatıyla gündeme geldi. Hem aşkı hem oyunculuğu ile sık sık eleştirilen Hande Erçel dün düzenenlenen ve film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği Harper's Bazaar "Women of the Year" (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesinde “Yılın Dijital Yıldızı” ödülünü aldı. Ünlü oyuncunun ödül alması çok eleştirilirken davet tarzı ise övgü yağmuruna tutuldu.
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2. Önceki akşam Harper's Bazaar Türkiye tarafından düzenlenen 'Women of the Year Adwards' töreni kısa sürede gündem oldu. Yıldızlar geçidinin yaşandığı gecede ödüller sahiplerini buldu. Geceye güzelliğiyle damga vuran Meryem Uzerli de 'Women Empowerment Award' ödülüne layık görüldü. Sempatik oyuncu ders niteliğinde bir ödül konuşması yaparak kelimenin tam anlamıyla ayakta alkışlandı.
3. Geçtiğimiz ay bir restoran çıkışında görüntülenen Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı'nın aşkı resmi olarak belgelenmişti. Kameraları her gördüklerinde gülücükler saçan çiftin mutlulukları gözlerinden okunur hale geldi. Magazinin taze çifti hakkında 'evlilik' konusu da aldı başını yürüdü. Tam da bu konu üzerinde yeni bir gelişme yaşandı. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Faruk Sabancı, biricik aşkı Esra'yı ilk kez ailesiyle tanıştırdı.
4. Bir dönem Aleyna Tilki ile çalışan ünlü DJ Birand Akatak 1 Kasım günü TEM Otoyolu Havsa ilçesi gişelerinde meydana gelen kazada yaralanmıştı. Akatak'ın arkadaşının kullandığı araç yüksek hız nedeniyle yoldan çıkmış ve beton direğine çarpmış, 31 yaşındaki ünlü DJ hastaneye kaldırılmıştı. Birand Akatak, 10 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.
5. Galatasaray'ın kıymetlisi Mauro Icardi ve 'sonunda' yollarını ayırdığı Wanda Nara ile olan kaos dolu ilişkisi gündemden düşmek bilmiyor. Her geçen gün yeni bir skandalın patlak verdiği olayda ortalık bir kez daha karıştı. Arjantinli yazar ve sunucu Yanina Latorre, Wanda'nın büyük sırrını açıkladı. Buna göre, Wanda Nara şu sıralar aşk yaşadığı L-Gante'yle üç yıldır aşk yaşıyormuş. Yani bahtsız Icardi 3 yıldır aldatılıyormuş...
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6. Son günlerin en çok konuşulan ünlü isimleri başında gelen Hande Erçel ödül üzerine ödül alıyor. Kendisi, geçtiğimiz akşam Harper's Bazaar Türkiye gecesine de damga vurdu. Erçel özel törende ‘Yılın Dijital Yıldızı’ ödülüne layık görüldü. Son dönemlerde yeni projesi yayınlanmayan Erçel'in bu kadar çok ödül alması tepki topladı. Cem Davran'sa 'prensesi' Hande Erçel'e yine ve yeniden desteğini gösterdi!
7. Dilan ve Engin Polat'a yöneltilen suçlamaların ardından diğer birçok fenomen gibi gündeme düşen Eylül Öztürk ve Barış Kenan Özkan çifti Polatların salınmasının ardından yaptıkları yorumlarla yeniden konuşulmaya başlanmıştı. Bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündem olan Eylül Öztürk yine adından bahsettirdi. Kenan Özkan'la yedi senelik evliliğinin çalkantıda olduğunu belirten Eylül Öztürk boşanma haberlerini yanıtladı. Uzun süredir eşiyle aralarının iyi olmadığını söyleyen fenomen evliliklerinde yaşadıkları sorunları anlatarak isyan etti. Ardından boşanmanın 'şimdilik' söz konusu olmadığını söyleyen ismin açıklamasına gelin birlikte bakalım 👇
8. Barış Arduç, önceki akşam düzenlenen Harper's Bazaar 'Women The Year 2024' gecesine damga vuran isimlerden biri oldu. Kendisi son yıllarda Gupse Özay'la olan evliliği ve gözlerden kalpler çıkaran türden babalığıyla büyük beğeni topluyor. Geceye tek başına katılan yakışıklı oyuncu smokiniyle yine gönülleri fethetti. Yakışıklılığı ve aurasıyla akıllara 'Ömer İplikçi' karakterini getiren Barış Arduç hayranlarını fena yükseltti.
9. Bir süre önce aşk iddialarına karışan, ardından ilişkilerini el ele kameraların önüne çıkarak duyuran Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ikilisi gözde çiftlerimizden oldu bile! Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara erken başlayan ikili bir süredir gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda Cannes sokaklarında verdikleri pozlarla konuşulan Sancaktutan ve Aka çifti dönüşte havaalanındaki anlarıyla olay olmuştu hatırlarsanız. Sevgilisine taşıttığı bavullarla "kraliçelik" dersi veren Hafsanur Sancaktutan goygoyculara malzeme çıkarmıştı. Şimdi de güzel oyuncuyu sette ziyaret eden Kubilay Aka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göze battı!
10. 19 Ağustos'ta cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyadan uzak kalmayı başaramayan Dilan Polat karınca görünümündeki hikayelerini hiçbir şey yaşanmamışçasına atmaya devam etti. Her paylaşımıyla ayrı tepki çeken Dilan Polat'ın haftalardır dilinden düşmeyen üçüncü bebek muhabbeti geçtiğimiz saatlerde iyice alevlendi. Peki etkileşim için mi? Yoksa üçüncü bebek gerçekten yolda mı?
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11. YouTube'da 343 Digital kanalında yayınlanan Yenge FC programında Zeynep Demirel, bu sefer de Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ı ağırladı. Ağır dedikodunun döndüğü eğlenceli programda, Aslıhan Doğan Turan'ın kocacığının facia kombinlerini puanladığı kısım sosyal medyaya damga vurdu. Arda'ya hiç acımayan ama bir yandan da kıyamayan Aslıhan Doğan Turan kahkaha attırdı.
12. Yetenekli oyuncu Seda Bakan'la başrollerini paylaştıkları Esas Oğlan dizisiyle ilk defa oyunculuğunu göreceğimiz Hadise beklentileri uzun bir süre önce yükseltmeye başlamıştı. Sahne şovları, sesi ve şarkılarıyla zaten gönüllerde taht kuran ünlü ismin oyunculuğu merak konusu olmuşken gündem bambaşka bir konuyla çalkalanmıştı. Esas Oğlan dizisinin fragmanının yayınlanmasından kısa bir süre sonra Hadise sosyal medya hesabından fragmanın 'müstehcen' sahneler gerekçesiyle yasaklandığını duyurmuştu. Bunun üzerine hem Seda Bakan hem de şarkıcıdan açıklamalar gelmiş, yasaklanan sahneler de resmen olay olmuştu. Geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluşan Hadise'nin dans koreografisi ise Esas Oğlan'ın kaldırılan fragmanındaki o sahneleri andırdı!
13. Geçtiğimiz gün Bazaar Women of The Year ödül törenine katılan 19 yaşındaki parlayan oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, kombin seçimi ve makyajıyla sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Oldukça rüküş bir elbise giyen ve abartılı bir makyaj yaptıran Su Burcu Yazgı Coşkun'un kendini büyük gösterme çabası içinde olduğu ve bu çabadan da derhal çıkması gerektiği savunuldu! Bakalım siz ne düşüneceksiniz?
14. Duru güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla senelerdir çok beğenilen Aslı Enver, biricik kocasıyla ikinci evlilik ıl dönümünü yeni pozlarla kutladı. Son zamanlarda dünya güzeli kızı Elay ve kocasına duyduğu büyük aşkla gündeme gelen Aslı Enver, yıl dönümü paylaşımıyla duygulandırdı. Bugüne dek hayatına giren kimsecikleri yakıştıramadığımız Aslı Enver'in mükemmel kocayı bulup mükemmel yuvayı kuruşunun ikinci yıl dönümünü biz de kutlayalım dedik! Aman nazarlar değmesin siz çok ama çok güzelsiniz! 🧿
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