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12 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

12 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 19:01

Herkesi yönetmek, her şeyi kontrol etmek... Peki 12 Eylül Perşembe gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 12 Eylül Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kontrol etme arzusuyla hareket edebilirsin. Hem işini hem de sevdiklerini aşırı sahiplenerek son sözü söylemek konusunda ısrarcı olabilirsin. Güneş ve Jüpiter arasındaki güçlü açının etkisi altında yönetim enerjisi ile dolup taşabilirsin. Tam da bu noktada herkesi yönetmek, her şeyi yönetmek senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. İşleri ustalıkla yönetebileceğine eminiz. Fakat bu arada fazla kontrolcülüğün beraberinde getirdiği riskleri de düşünmelisin. 

Aynı anda her şeyi yapmak seni düşündüğünden çok daha fazla yorabilir. Üstlendiğin görevler, artan stresin ile birlikte sağlık konusunda sorun yaşamana sebep olabilir. Özellikle sindirim sistemi, mide ve bağırsak sorunları ile karşılaşabilirsin. Belki de tüm bu riskleri minimuma indirmek için stresi azaltmaya odaklanabilir ve doktor kontrolünden geçebilirsin. 

Gelelim aşk hayatına. Bu dönemde partnerinle aranda gizli kalmış en küçük bir mesele bile olmasını istemeyeceksin. Dürüstlük ve netliğe aşırı önem vererek burada da kontrolü eline almak isteyeceksin. Bu aşamada partnerinle birtakım sorunlar yaşayabilirsin. Ama aranızdaki sırları aşabilirseniz mutluluğa kavuşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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