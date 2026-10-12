12–18 Ekim 2026: Haftanın Kristali Kuvars

BİNLERCE YILDIR İNSANLIĞIN İLGİSİNİ ÇEKEN KUVARS! AŞK, BOLLUK, BEREKET, ENERJİ VE RUHSAL DENGEYLE NEDEN İLİŞKİLENDİRİLİYOR?

BAZEN HAYATINIZDA DEĞİŞTİRMENİZ GEREKEN ŞEY KADERİNİZ DEĞİL, ONA BAKIŞ AÇINIZDIR!

Hiç düşündünüz mü? Yeryüzünün derinliklerinde milyonlarca yılda oluşan bir kristal, nasıl oldu da binlerce yıldır insanların inançlarında, sanatında, takılarında, ritüellerinde ve spiritüel geleneklerinde bu kadar önemli bir yer edindi?

Neden bazı kültürlerde berraklığın, bazılarında korunmanın, bazılarında ise sevginin, bolluğun ve içsel huzurun sembolü kabul edildi?

İşte bu haftanın kristali, doğanın en etkileyici minerallerinden biri olan kuvars!

12–18 Ekim 2026 haftasında Venüs'ün Akrep burcundaki retrosu geçmiş ilişkileri, güveni ve maddi değerleri sorgulatırken, Güneş'in Terazi burcundaki yolculuğu yaşamımızdaki denge ve uyum arayışını simgeliyor.

Merkür'ün Akrep burcundaki hareketi derin düşünmeyi ve görünmeyeni araştırmayı, Mars–Satürn üçgeni ise sabırla ve kararlılıkla ilerlemeyi temsil ediyor.

Bu nedenle haftanın kristali olarak berrak kuvarsı, diğer adıyla necef taşını, seçiyoruz.

Çünkü kuvarsın en güçlü sembolik mesajı berraklıktır.

ZİHNİNİZ BERRAKLAŞTIĞINDA NEYİ İSTEDİĞİNİZİ, NEYİ GERİDE BIRAKMANIZ GEREKTİĞİNİ VE HANGİ YÖNE İLERLEMEK İSTEDİĞİNİZİ DAHA İYİ FARK EDEBİLİRSİNİZ!