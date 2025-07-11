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11 Temmuz Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

11 Temmuz Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.07.2025 - 19:50

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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PKK 11 Temmuz 2025 tarihinde silah bıraktı.

PKK 11 Temmuz 2025 tarihinde silah bıraktı.

PKK, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan, Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla devam eden sürecin sonunda silah bıraktı. PKK'nın silah bırakma töreninden ilk görüntüler paylaşıldı.

PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Partimiz barışın yanındadır" dedi.

PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Partimiz barışın yanındadır" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde 11 Temmuz 2025'te tarihi anlara şahitlik edildi. PKK'dan yaklaşık 30 kişilik bir grup Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını bıraktı. O anlardan tarihi görüntüler gelirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk açıklamasını yaptı. PKK'nın silah bırakmasıya ilgili X hesabından bir açıklama yapan Özel, 'Partimiz barışın yanındadır' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti.

Yiğit Bulut, kanser hastalığı sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Gazeteci Cem Küçük geçtiğimiz günlerde Yiğit Bulut hakkında yaptığı açıklamasında 'Yiğit Bulut’un bir yakınıyla konuştum. Amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Durumu kritik' demişti.

Hande Erçel, özel hayatıyla ilgili bir YouTube kanalında suskunluğunu bozdu.

Hande Erçel, özel hayatıyla ilgili bir YouTube kanalında suskunluğunu bozdu.

Uzun zamandır röportaj vermeyen Hande Erçel, YouTube’da katıldığı programda suskunluğunu bozdu! Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde olan ünlü oyuncu, ilk kez annesinin hastalık sürecinde yaşadığı linçlere yanıt verdi. “Affetmiyorum” diyen Erçel, samimi açıklamalarda bulundu.

Şahan Gökbakar'ın evinin önüne yaptırdığı kaçak iskelenin akıbeti belli oldu.

Şahan Gökbakar'ın evinin önüne yaptırdığı kaçak iskelenin akıbeti belli oldu.

Şahan Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris'te aldığı evle başı bir süredir dertteydi.

Evin önündeki iskele ise mahkemelik oldu. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yaptığı incelemede; Datça - Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki 'Doğal Karakteri Korunacak Alan'daki iskelenin kaçak olduğunu tespit ederek yıkımı için karar aldı. Gökbakar yıkım kararına itiraz etse de onay çıktı. Söz konusu taşınmazda kaçak olarak beton dolgu üzerine ahşap iskele, taş duvar, bir adet konut yapısı, bir adet depo yapısı, çardak, güneş paneli ve su deposu inşa edildiği kaydedildi. İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise söz konusu yerin yapı ruhsatına tabi yapılardan olduğunu belirterek, şüphelilerin ilgili kurumlara herhangi bir ruhsat başvurusunda bulunmadığı ve bu konu hakkında yıkım kararı alındığını belirtti.

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 Haziran’da LGS sınavında heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB, LGS sonuçlarını açıkladı. Peki LGS sonuçlarına nasıl bakabilirsiniz? LGS sınav sonucuna bakmak isteyenler; meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve okul numarasıyla sonuçlara ulaşabilecek. LGS sonuç ekranı LGS’ye girenlere tüm sınav sonuçlarını verecek. LGS sınav sonuçları sonrasında LGS tercihleri 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak, yerleştirme sonuçları da 4 Ağustos’ta duyurulacak.

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal'a Rusya'dan övgü.

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal'a Rusya'dan övgü.

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, sezona damga vurdu. Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal ve Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba sezon boyu partnerlikleriyle konuşuldu ve konuşulmaya devam ediyor. Rusya’da yapılan bir halk oylamasında da sonuçlar dizinin izleyicide epey etkili olduğunu göstermiş oldu. Vatandaşlar Sinem Ünsal’ı en iyi kadın oyuncu seçti.

Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı.

Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı.

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, karikatür sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. 

Yapılan operasyonlar sonucunda yurt dışında olduğu belirlenen yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan gelen tarifeli uçağından indiği sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Spotify yetkilisinden kritik Türkiye açıklaması.

Spotify yetkilisinden kritik Türkiye açıklaması.

Rekabet Kurulu'nun hakkında inceleme başlattığı dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'deki faaliyetleri hakkında The Times’e yaptığı açıklamada, ülkeden çekilmek de dahil olmak üzere bazı seçenekleri değerlendirdiklerini söylediler.

Luka Modric, Real Madrid kariyerine nokta koydu.

Luka Modric, Real Madrid kariyerine nokta koydu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı son maçın ardından, Hırvat yıldız efsanesi haline geldiği Madrid'e veda etti.

Modric’in vedasında dikkat çeken anlardan biri ise, Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler ile paylaştığı duygusal an oldu. Kameralara yansıyan olay 'devir teslim töreni' olarak yorumlandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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