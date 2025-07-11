11 Temmuz Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PKK 11 Temmuz 2025 tarihinde silah bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Partimiz barışın yanındadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti.
Hande Erçel, özel hayatıyla ilgili bir YouTube kanalında suskunluğunu bozdu.
Şahan Gökbakar'ın evinin önüne yaptırdığı kaçak iskelenin akıbeti belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.
Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal'a Rusya'dan övgü.
Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı.
Spotify yetkilisinden kritik Türkiye açıklaması.
Luka Modric, Real Madrid kariyerine nokta koydu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın