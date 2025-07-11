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Hakkında İnceleme Başlatılan Spotify, Türkiye’den Çekilebilir!

Hakkında İnceleme Başlatılan Spotify, Türkiye’den Çekilebilir!

Spotify
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.07.2025 - 15:52

Rekabet Kurulu'nun hakkında inceleme başlattığı dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'deki faaliyetleri hakkında The Times’e yaptığı açıklamada, ülkeden çekilmek de dahil olmak üzere bazı seçenekleri değerlendirdiklerini söylediler.

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Rekabet Kurulu'nun inceleme başlattığı dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'den çekilebileceğini duyurdu.

Rekabet Kurulu'nun inceleme başlattığı dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'den çekilebileceğini duyurdu.

Şirket kaynakları yaşanılan gelişmelerin ardından İngiliz gazetesi The Times'a yaptıkları açıklamada, kullanıcı içeriklerinin sansüre uğramasına karşı olduklarını belirtti.

Kaynaklar, Türk makamlarıyla işbirliği yapmak için çalışırken, “pazardaki faaliyetlerini durdurmak ya da Türkiye'den tamamen çıkmak” da dahil olmak üzere tüm senaryoları değerlendirdiklerini söyledi.

Spotify ile ne yaşanmıştı?

Spotify ile ne yaşanmıştı?

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, platformda 'playlist' adı altında toplumun inançlarına ve kültürel değerlerine aykırı içerikler tespit edildiğini belirterek 'Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki mesele haline gelmiştir. Bu nedenle şahsen adli sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve davet ediyorum' demişti. 

Mumcu'nun açıklamalarının ardından Rekabet Kurumu Spotify hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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