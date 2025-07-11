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Şahan Gökbakar'ın Evinin Önüne Yaptırdığı Kaçak İskele Mahkeme Kararıyla Yıkıldı

Şahan Gökbakar'ın Evinin Önüne Yaptırdığı Kaçak İskele Mahkeme Kararıyla Yıkıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.07.2025 - 13:31

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre açılan dava sonucunda önünde 'Özel mülktür girilemez' yazan iskelenin yıkılması için onay çıktı. Söz konusu iskele mahkeme kararıyla yıkıldı.

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Şahan Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris'te aldığı evle başı bir süredir dertteydi.

Şahan Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris'te aldığı evle başı bir süredir dertteydi.

Evin önündeki iskele ise mahkemelik oldu. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yaptığı incelemede; Datça - Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki 'Doğal Karakteri Korunacak Alan'daki iskelenin kaçak olduğunu tespit ederek yıkımı için karar aldı. Gökbakar yıkım kararına itiraz etse de onay çıktı. Söz konusu taşınmazda kaçak olarak beton dolgu üzerine ahşap iskele, taş duvar, bir adet konut yapısı, bir adet depo yapısı, çardak, güneş paneli ve su deposu inşa edildiği kaydedildi. İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise söz konusu yerin yapı ruhsatına tabi yapılardan olduğunu belirterek, şüphelilerin ilgili kurumlara herhangi bir ruhsat başvurusunda bulunmadığı ve bu konu hakkında yıkım kararı alındığını belirtti.

Ünlü oyuncu hakkında hapis de istendi.

Ünlü oyuncu hakkında hapis de istendi.

İddianamede Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır’ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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