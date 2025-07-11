Şahan Gökbakar'ın Evinin Önüne Yaptırdığı Kaçak İskele Mahkeme Kararıyla Yıkıldı

Evin önündeki iskele ise mahkemelik oldu. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yaptığı incelemede; Datça - Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki 'Doğal Karakteri Korunacak Alan'daki iskelenin kaçak olduğunu tespit ederek yıkımı için karar aldı. Gökbakar yıkım kararına itiraz etse de onay çıktı. Söz konusu taşınmazda kaçak olarak beton dolgu üzerine ahşap iskele, taş duvar, bir adet konut yapısı, bir adet depo yapısı, çardak, güneş paneli ve su deposu inşa edildiği kaydedildi. İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise söz konusu yerin yapı ruhsatına tabi yapılardan olduğunu belirterek, şüphelilerin ilgili kurumlara herhangi bir ruhsat başvurusunda bulunmadığı ve bu konu hakkında yıkım kararı alındığını belirtti.