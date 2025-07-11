LGS Sonuç Ekranı: Milli Eğitim Bakanlığı, LGS Sonuçlarını Açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 Haziran’da LGS sınavında heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB, LGS sonuçlarını açıkladı. Peki LGS sonuçlarına nasıl bakabilirsiniz? LGS sınav sonucuna bakmak isteyenler; meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve okul numarasıyla sonuçlara ulaşabilecek. LGS sonuç ekranı LGS’ye girenlere tüm sınav sonuçlarını verecek. LGS sınav sonuçları sonrasında LGS tercihleri 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak, yerleştirme sonuçları da 4 Ağustos’ta duyurulacak.
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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