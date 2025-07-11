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LGS Sonuç Ekranı: Milli Eğitim Bakanlığı, LGS Sonuçlarını Açıkladı

LGS Sonuç Ekranı: Milli Eğitim Bakanlığı, LGS Sonuçlarını Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.07.2025 - 10:01 Son Güncelleme: 11.07.2025 - 10:24

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 Haziran’da LGS sınavında heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB, LGS sonuçlarını açıkladı. Peki LGS sonuçlarına nasıl bakabilirsiniz? LGS sınav sonucuna bakmak isteyenler; meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve okul numarasıyla sonuçlara ulaşabilecek. LGS sonuç ekranı LGS’ye girenlere tüm sınav sonuçlarını verecek. LGS sınav sonuçları sonrasında LGS tercihleri 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak, yerleştirme sonuçları da 4 Ağustos’ta duyurulacak.

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 15 Haziran'da iki oturum halinde gerçekleştirilen sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Bununla birlikte, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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