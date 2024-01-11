11 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

11 Ocak Perşembe günü hangi dizilerin yayınlanacağı araştırılmaya başladı. Yeni bölümleri takip edilen yapımların yayın akışında olup olmadığı merak ediliyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 11 Ocak Perşembe FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...