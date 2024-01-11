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11 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

11 Ocak 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
11.01.2024 - 08:15

11 Ocak Perşembe günü hangi dizilerin yayınlanacağı araştırılmaya başladı. Yeni bölümleri takip edilen yapımların yayın akışında olup olmadığı merak ediliyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 11 Ocak Perşembe FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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11 Ocak Perşembe TRT1 Yayın Akışı

11 Ocak Perşembe TRT1 Yayın Akışı

  • 05:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı

  • 05:15 İncir Ağacı

  • 06:40 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Seksenler

  • 14:40 Diriliş Ertuğrul

  • 17:40 Lingo

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Regaib Kandili Özel

  • 22:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

11 Ocak Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

11 Ocak Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kızılcık Şerbeti

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Kara

  • 22:15 Kara

11 Ocak Perşembe ATV Yayın Akışı

11 Ocak Perşembe ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Aldatmak

11 Ocak Perşembe FOX Yayın Akışı

11 Ocak Perşembe FOX Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:15 Hudutsuz Sevda

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Hudutsuz Sevda

11 Ocak Perşembe Kanal D Yayın Akışı

11 Ocak Perşembe Kanal D Yayın Akışı
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11 Ocak Perşembe STAR TV Yayın Akışı

11 Ocak Perşembe STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Kiralık Aşk

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)

  • 22:30 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)

11 Ocak Perşembe TV8 Yayın Akışı

11 Ocak Perşembe TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor 2024

  • 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Aşka Düşman

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