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11 Mayıs Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

11 Mayıs Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.05.2025 - 20:31

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Memurluk Müjdesinden Sonra Şimdi de Çocuk Yapanın Kredisi Silinsin Teklifi

Memurluk Müjdesinden Sonra Şimdi de Çocuk Yapanın Kredisi Silinsin Teklifi

Türkiye'nin genç nüfus oranı ve yaşlı nüfus oranı alarm seviyesine geldi. Düşen nüfus sebebiyle çeşitli kurumlardan çözüm arayışları geliyor. Dün İYİ Parti'nin teklifiyle üçüncü çocuğunu doğuran anneye KPSS şartı aramadan memurluk verilmesi teklif edilmişti. Bugün ise yeni bir proje ihtimali konuşuluyor. Bu kez çocukları olan çiftlerin borcu silinebilir.

BDDK Verileri: Mevduat Hesaplarındaki Paraların Yüzde 78’i Müşterilerin Yüzde 1'ine Ait

BDDK Verileri: Mevduat Hesaplarındaki Paraların Yüzde 78’i Müşterilerin Yüzde 1'ine Ait

Türkiye’de gelir adaletsizliğinin en net kanıtlarından biri ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, mevduat hesaplarında bulunan tüm paranın yüzde 78’lik kısmı, müşterilerin sadece yüzde 1’lik kısmına ait. Bankadaki parası 10 bin TL’yi bile bulmayan müşterilerin oranı ise yüzde 89.

Yum! Brands Harekete Geçti: KFC ve Pizza Hut Türkiye’ye Geri mi Dönüyor?

Yum! Brands Harekete Geçti: KFC ve Pizza Hut Türkiye’ye Geri mi Dönüyor?

KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’de bulunan binlerce mağazası kapanmıştı. Dünyaca ünlü Yum! Brands, Türkiye’de mağazalarının hak sahibi İş Gıda ile sözleşmesini feshetmesi sonrasında mağazalar hizmet vermemeye başlamıştı.

Yum! Brands, yeniden Türkiye’ye dönmek için Value Solution Partners ile anlaştı. Şirket, Türkiye’de mağazaların yeniden açılması için görüşmeler yapmaya başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 32 Anneyi Telefonla Arayarak Anneler Gününü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 32 Anneyi Telefonla Arayarak Anneler Gününü Kutladı

Bugün Anneler Günü... Birçok siyasetçi Anneler Günü mesajı paylaştı ya da bugüne özel videolarla mesajını verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise mesajın yanında bazı anneleri arayarak Anneler Gününü bizzat kutlamayı tercih etti. 32 anne ile görüşen Özel'in listesinde siyasi isimlerin anneleri ve eşlerinin yanında kamuoyunda büyük mağduriyetler yaşamasıyla bilinen isimler de vardı.

CHP Parti Meclis Üyesi Berkay Gezgin'in X Hesabı Askıya Alındı

CHP Parti Meclis Üyesi Berkay Gezgin'in X Hesabı Askıya Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı, 8 Mayıs'ta erişime kapatıldı. Bu karar, İmamoğlu'nun 24 Nisan’da yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “suç işlemeye alenen tahrik” soruşturması kapsamında alındı. Başsavcılık, söz konusu paylaşımların kamu düzenine zarar verdiğini iddia etti.

Bu işlemin ardından İmamoğlu'na destek açıklayan, İmamoğlu profil resimli bazı hesapların da kısıtlandığı askıya alındığı görüldü. Bu hesaplardan biri de Berkay Gezgin'e aitti.

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Sağlık Bakanlığı'ndan Vücut Kitle Endeksi İçin Çalışma Başlatıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan Vücut Kitle Endeksi İçin Çalışma Başlatıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde aynı anda hayata geçirilen yeni bir uygulamayla, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerinin yapılacağını duyurdu. Memişoğlu, fazla kilolu bireylerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne yönlendirileceğini ve uygulamayla 10 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Meğer Zayıflığını Bu Beslenme Planına Borçluymuş: Sinem Ünsal Yıllardır Uyguladığı Özel Diyetini Açıkladı

Meğer Zayıflığını Bu Beslenme Planına Borçluymuş: Sinem Ünsal Yıllardır Uyguladığı Özel Diyetini Açıkladı

Uzak Şehir dizisiyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri haline gelen Sinem Ünsal, güzelliği ve fit görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Katıldığı her projede başarısıyla konuşulan ünlü isim, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünsal, nasıl zayıf kaldığını ve yıllardır formunu nasıl koruduğunu tek tek anlattı. 

İbrahim Selim’in programında samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncunun hayatına dair bilinmeyen pek çok detay ortaya çıktı.

Kimi Annesini Paylaştı, Kimi Yeni Anne Oldu: Ünlülerden Kalpleri Isıtan Anneler Günü Paylaşımları

Kimi Annesini Paylaştı, Kimi Yeni Anne Oldu: Ünlülerden Kalpleri Isıtan Anneler Günü Paylaşımları

Bugün Anneler Günü! Ünlüler camiası da boş durmadı tabii… Kimisi annesini paylaştı, kimisi ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sosyal medyada duygusal mesajlar, nostaljik fotoğraflar ve minik kalpler havada uçuştu. Çiçeği burnunda annelerden yılların emektar annelerine kadar herkesin bir sözü, bir paylaşımı vardı.

Beylikdüzü’nde 1 Vatandaşın Hayatını Kaybettiği Metrobüs Kazasının Şoför Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Beylikdüzü’nde 1 Vatandaşın Hayatını Kaybettiği Metrobüs Kazasının Şoför Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz gün, saat 16.00 sularında, İstanbul Haramidere'de metrobüs durağında bir kaza meydana geldi. Büyükçekmece yönünde hareket halinde olan bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı istikamette seyir halinde olan başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada 40 vatandaşımız yaralanırken 37 yaşındaki Ebru Heper tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Kazanın şoför kamerasından çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'taki Olağan Seçimde Serdal Adalı Yeniden Başkan Seçildi

Beşiktaş'taki Olağan Seçimde Serdal Adalı Yeniden Başkan Seçildi

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşen kongrede Beşiktaş’ın yeni başkanının belirleneceği oylama için üyeler, 30 sandıkta oy kullandı.

Toplam 27 bin 588 üyenin oy hakkının bulunduğu genel kurulda, sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.

Kulüp kaynaklarına göre, Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy’un yarıştığı kongreye yaklaşık 5 bin 500 üye katılım sağladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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