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11 Mart Marka Aktüeli! Philips, Samsung, Xiaomi: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

etiket 11 Mart Marka Aktüeli! Philips, Samsung, Xiaomi: Çok Satan Markaların İndirimli Ürünleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 19:47

Günün prime fırsatlarında büyük indirim rüzgarı esiyor! Apple, New Balance, Maybelline, Fisher Price, Akai, Xiaomi, Samsung, Huawei, Philips, Puma gibi sevilen markaların öne çıkan ürünlerini sizin için seçtik. Hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de kaliteyi uygun fiyatlarla yakalayın; bu fırsatları kaçırmayın!

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Bu içerik 11.03.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Çanta ve yüz temizleme cihazı hediyeli Philips Lumea, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

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Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

128 GB depolama alanına sahip Samsung tablet, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Xiaomi Mi TV Stick Medya Oynatıcı

Xiaomi Mi TV Stick Medya Oynatıcı

Google Asistan destekli kumandaya sahip medya oynatıcı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Xiaomi Mi TV Stick Medya Oynatıcı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Fisher Price Eğitici Köpekçiğin Kız Kardeşi

Fisher Price Eğitici Köpekçiğin Kız Kardeşi

75'ın üzerinde şarkı, ses, melodi ve cümle içeren eğitici oyuncak, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Fisher Price Eğitici Köpekçiğin Kız Kardeşi

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Akai Profesyonel MPC Anahtar 37 Bağımsız Üretim İş İstasyonu

Akai Profesyonel MPC Anahtar 37 Bağımsız Üretim İş İstasyonu

Güçlü çok çekirdekli işlemciye ve aftertouch özellikli 37 notalı synth-action tuş yatağına sahip Müzik Prodüksiyon Merkezi, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Akai Profesyonel Üretim İş İstasyonu

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Puma Serve Pro Lite Spor Ayakkabı

Puma Serve Pro Lite Spor Ayakkabı

40-46 arası numarası bulunan Puma spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Puma Serve Pro Lite Spor Ayakkabı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Oral-B iO - 10 Stardust Beyaz Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B iO - 10 Stardust Beyaz Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Normal manuel diş fırçasına kıyasla bir haftada ferah, temiz ağız hissi ve %100 daha sağlıklı diş etlerine kavuşmanıza yardımcı Oral-B elektrikli diş fırçası, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Oral-B iO - 10 Stardust Beyaz Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular Akıllı Saat

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular Akıllı Saat

Aşınmaya karşı dayanıklı 49 mm titanyum kasaya sahip akıllı saat, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular Akıllı Saat

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Maybelline New York Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara

Kaşları güzel bir şekilde sabitleyen ve gün boyu kalıcı olan kaş sabitleyici maskara, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Maybelline New York Kaş Sabitleyici Maskara

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Scoot & Ride Highwaykick 1 Push and Go Kickboard Oturaklı Çocuk Scooterı

Scoot & Ride Highwaykick 1 Push and Go Kickboard Oturaklı Çocuk Scooterı

Çocuğunuzun yetenekleriyle büyüyen oturaklı çocuk scooterı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

Scoot & Ride Oturaklı Çocuk Scooterı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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New Balance ML408WN Spor Ayakkabı

New Balance ML408WN Spor Ayakkabı

37-46 arası numarası bulunan New Balance unisex spor ayakkabı, Günün Fırsat ürünleri arasında!

New Balance ML408WN Spor Ayakkabı

Günün Prime Fırsatlarının hepsini burada bulabilirsiniz.

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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