11 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sağlık konusuna odaklanabilirsin. Mars ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisiyle, beslenme düzenini gözden geçirmek isteyebilirsin. Belki de doktor kontrolünde bir yaşam düzeni oluşturmak senin için çok daha önemli olabilir. Birkaç tahlil ve tetkikin ardından iyi olduğundan emin olmaya da ihtiyaç duyabilirsin. Egzersiz yapmaya, sağlıklı beslenmeye ve hayat düzenini güçlendirmeye ihtiyacın var.

Tam da bu noktada iş hayatındaki zorlukları göğüslemelisin. Stresten uzaklaşmalısın! Biraz dinlenmeli, yorulmamaya odaklanmalı ve stabil bir düzene ulaşmalısın. Ne dersin, bir kısa tatilin zamanı gelmedi mi? Bu tatlı kaçamak öncesi iş düzenini inşa et ve güzel bir yola çık.

Bu yolculuk aşk hayatına da etki edecektir. Romantik bir seyahat ya da yeni bir aşk arayışı senin için keyifli olacaktır. Aşka odaklan! Hayatın güzellikleri seni bulacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...