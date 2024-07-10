10 Temmuz Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
10 Temmuz Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam Türkiye gündeminde önemli gelişmeler yaşandı. İşte 10 Temmuz Çarşamba akşamının gözden kaçırmamanız gereken başlıca içerikleri...
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Son birkaç gündür Arjantin basının yanında ülkemizde de gündemi sallayan ayrılık haberleriyle ilgi odağı olan Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma haberi ilk kez kendileri tarafından doğrulandı.
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Olumsuz hava koşulları Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak seferlerin iptal olmasına neden oldu. Saat 13.00'e kadar yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.
Özgür Özel, asgari ücrete ve emekli maaşına zam yapılması için bir eylem çağrısında bulundu. Her akşam saat 21.00'da halkı ışıklarını yakıp söndürmeye davet etti. Eylemin ilk gününde, Türkiye'nin dört bir yanından ışıkların yakıp söndürüldüğü görüntüler geldi.
2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 11'inci ölüm yıl dönümünde Hatay'da anıldı.
Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Son olarak 3 ayrı suçtan 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen çift hakkında başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede gizli tanığın ifadesi dehşete düşürdü.
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ORC Araştırma, 'En beğenilen bakanlar' araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, en beğenilen bakan Ali Yerlikaya oldu.
Adnan Oktar Örgütüne yönelik davada verilen 8 bin yıllık ceza bugün Yargıtay tarafından onandı. Öte yandan bugün görülen 20 sanıklı yeni davanın duruşmasında ise ortaya ilginç anlar çıktı.
AK Parti harekete geçti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı bir dizi tedbir konuşuldu. Bunlar arasında doğum parasının güncellenmesi, 3 çocuklu ailelere 17 bin lira bakım desteği verilmesi de yer aldı.
Fatih Altaylı bugünkü videosunda ülke gündemindeki meselelere dair değerlendirmelerde bulundu. Programın en çok dikkat çeken yeri ise Altaylı'nın hükümete yakın olan Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu hakkında söyledikleriydi.
'Harmony' isimli bir sivil toplum örgütünün, Türkiye'deki Suriyeli sığımacılara yönelik çektiği özür videosu sosyal medyanın en öne çıkan işlerinden biri oldu.
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Dünyaca ünlü zengin iş insanı ve Amazon'u kurucusu Jeff Bezos dün Datça yarımadasındaki bir otelde servet değerinde bir hesap ödedi. Peki o hesabın ödendiği lüks otelin içindekileri daha önce duydunuz mu?
Nagehan Alçı'nın boşandığı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan (ROK) psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği açıklamaları Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'nın iddiaları için ilk kez konuştu.
Tv100 ekranlarındaki canlı yayın anında Şaban Sevinç'in 'saat' göndermesi yapması üzerine sinirlerine hakim olamayan Buket Aydın stüdyoyu terk etmişti. Gazeteci Aydın'ın yayın sırasındaki saatinin de adeta bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı.
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