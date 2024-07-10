Gizli Tanık Konuştu; Mal Alınan Şirketler Sahte Çıktı! İşte Polat Çiftine Ait İddianamenin Detayları

Daha sonra ekstresine baktığı zaman pos numarasından belki paranın gittiği paravan şirketin ismini öğrenebilmektedir. Yani Engin Polat'ın sanal bahis işinde kullanmak üzere şirket kurmaya ihtiyacı vardır ve bu nedenle bu kadar çok şirket kurulmuştur. Benim geçmişte bir dönem içinde çalıştığım sanal bahiste Engin Polat'ın pozisyonu ile ilgili bilgilerim bunlardan ibarettir. Dilan Polat'ı ise bu sistemin içinde görmedim, kendisini sosyal medyadan tanıyorum.'