Gizli Tanık Konuştu; Mal Alınan Şirketler Sahte Çıktı! İşte Polat Çiftine Ait İddianamenin Detayları
Gizli Tanık Konuştu; Mal Alınan Şirketler Sahte Çıktı! İşte Polat Çiftine Ait İddianamenin Detayları
Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Son olarak 3 ayrı suçtan 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen çift hakkında başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede gizli tanığın ifadesi dehşete düşürdü.
Buyrun detaylara birlikte bakalım;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Polat ailesi gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu tahliye oldu hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelelim Polat ailesinin son durumları en merak edilen üyelerine. Dilan ve Engin Polat hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.
İddianamede, şirketlerin mal alışlarının büyük bir kısmının, Engin Polat'ın ailesinin ortağı veya yöneticisi olduğu şirketler ile yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildiği belirtilirken, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi bulunmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu ve sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışların toplamının milyonlarca lirayı bulduğu ortaya çıktı.
İddianamede şu değerlendirmelere yer verildi:
İddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu aktarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddianamede en dikkat çeken taraf gizli tanık Mert'in ifadesi oldu. 2014-2017 yıllarında Veysel Şahin'in sanal bahis oynattığı iki sitenin müdürlüğünü yaptığını anlatan Mert'in ifadesi şöyle:
İddianameye göre Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve ''Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu olmak üzere toplamda 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın