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Gizli Tanık Konuştu; Mal Alınan Şirketler Sahte Çıktı! İşte Polat Çiftine Ait İddianamenin Detayları

Gizli Tanık Konuştu; Mal Alınan Şirketler Sahte Çıktı! İşte Polat Çiftine Ait İddianamenin Detayları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 20:59 Son Güncelleme: 10.07.2024 - 21:30

Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Son olarak 3 ayrı suçtan 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen çift hakkında başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede gizli tanığın ifadesi dehşete düşürdü. 

Buyrun detaylara birlikte bakalım;

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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Polat ailesi gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu tahliye oldu hatırlarsanız.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Polat ailesi gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu tahliye oldu hatırlarsanız.

Doğu'nun karakola imza vermeye Jipiyle gelmesi davayı takip eden herkesi şaşırtmıştı👇 Detayları öğrenmek isteyenler bu haberimize göz atabilir.

Gelelim Polat ailesinin son durumları en merak edilen üyelerine. Dilan ve Engin Polat hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

Gelelim Polat ailesinin son durumları en merak edilen üyelerine. Dilan ve Engin Polat hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

İddianamede, şirketlerin mal alışlarının büyük bir kısmının, Engin Polat'ın ailesinin ortağı veya yöneticisi olduğu şirketler ile yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildiği belirtilirken, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi bulunmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu ve sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışların toplamının milyonlarca lirayı bulduğu ortaya çıktı.

İddianamede, şirketlerin mal alışlarının büyük bir kısmının, Engin Polat'ın ailesinin ortağı veya yöneticisi olduğu şirketler ile yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleştirildiği belirtilirken, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi bulunmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu ve sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışların toplamının milyonlarca lirayı bulduğu ortaya çıktı.

İddianamede şu değerlendirmelere yer verildi:

İddianamede şu değerlendirmelere yer verildi:

'Soruşturma dosyamız kapsamında şüpheli Engin Polat'ın liderliğinde organize şekilde hareket eden suç örgütünün yasa dışı yollarla elde edilmiş para şeklindeki mal varlığı değerlerini kurdukları çok sayıdaki şirketi aracı kılarak dolaşıma soktukları, gerçek olmayan mal-hizmet satışına dayalı olarak düzenlenen faturalarla, vergi mevzuatına aykırı hareketlerle bu paranın takibini zorlaştırmayı amaçladıkları, en nihayetinde şirketlerde biriken paraları çoğunlukla nakit çekme suretiyle topladıkları, son hamle olarak paraları şirketler içerisinde en temiz şekilde tuttukları Engin Polat'ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin banka hesaplarına nakit yatırdıkları, aklama sürecini bu şekilde tamamlamaya çalıştıkları anlaşılmıştır.'

İddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu aktarıldı.

İddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu aktarıldı.
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İddianamede en dikkat çeken taraf gizli tanık Mert'in ifadesi oldu. 2014-2017 yıllarında Veysel Şahin'in sanal bahis oynattığı iki sitenin müdürlüğünü yaptığını anlatan Mert'in ifadesi şöyle:

İddianamede en dikkat çeken taraf gizli tanık Mert'in ifadesi oldu. 2014-2017 yıllarında Veysel Şahin'in sanal bahis oynattığı iki sitenin müdürlüğünü yaptığını anlatan Mert'in ifadesi şöyle:

'Derkan Başer ile Engin Polat samimi arkadaşlar. Derkan Başer, Engin'i Jasmin Bet sitesinin müdürlüğüne atadı. Engin Polat'ın Jasmin Bet'in müdürü sıfatıyla yürüttüğü görevin tanımı finansal aksiyonları denetlemek, kontrol etmek, oynanan bahislerin risk birimini kontrol etmektir. Engin, Jasmin Bet sitesinin müdürlüğünü 3 ile 5 ay civarında yaptı. Veysel Şahin sanal bahis operasyonu nedeni ile tutuklanınca, Derkan Başer işlerin kontrolünü aldı ve dış finanstan sorumlu oldu. Aynı zamanda kendi finans şirketini kurdu. Derkan Başer pozisyonunu yükseltip dış sorumlu olunca Engin Polat'ın da pozisyonu yükseldi ve Engin de dış finansı yönetenlerden biri pozisyonuna geldi. Sanal bahis oynayan site üyesinin yatırdığı para aslında Engin Polat'ın kurduğu paravan şirketlerin pos hesaplarına gitmektedir. Bahis oynayan üye bu durumu o anda bilmemektedir.

Daha sonra ekstresine baktığı zaman pos numarasından belki paranın gittiği paravan şirketin ismini öğrenebilmektedir. Yani Engin Polat'ın sanal bahis işinde kullanmak üzere şirket kurmaya ihtiyacı vardır ve bu nedenle bu kadar çok şirket kurulmuştur. Benim geçmişte bir dönem içinde çalıştığım sanal bahiste Engin Polat'ın pozisyonu ile ilgili bilgilerim bunlardan ibarettir. Dilan Polat'ı ise bu sistemin içinde görmedim, kendisini sosyal medyadan tanıyorum.'

İddianameye göre Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve ''Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu olmak üzere toplamda 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianameye göre Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve ''Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu olmak üzere toplamda 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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