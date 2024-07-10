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Fatih Altaylı'dan Ekonomiyi Eleştiren Haşmet Babaoğlu Hakkında Sert Sözler

Fatih Altaylı'dan Ekonomiyi Eleştiren Haşmet Babaoğlu Hakkında Sert Sözler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.07.2024 - 15:28

Fatih Altaylı bugünkü videosunda ülke gündemindeki meselelere dair değerlendirmelerde bulundu. Programın en çok dikkat çeken yeri ise Altaylı'nın hükümete yakın olan Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu hakkında söyledikleriydi.

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Haşmet Babaoğlu geçtiğimiz gün "Bu yaz.." isimli yazısında ekonomiden dert yandı. Susurluk'ta eskiden önünde kuyruk olan tostçuların sinek avladığını, herkesin ekonomik olarak kötü durumda olduğunu köşesine taşıdı.

Haşmet Babaoğlu geçtiğimiz gün "Bu yaz.." isimli yazısında ekonomiden dert yandı. Susurluk'ta eskiden önünde kuyruk olan tostçuların sinek avladığını, herkesin ekonomik olarak kötü durumda olduğunu köşesine taşıdı.

Tatil yörelerindeki durgunluğu ve fiyatları anlatan Babaoğlu, Fatih Altaylı'nın radarına girdi.

Tatil yörelerindeki durgunluğu ve fiyatları anlatan Babaoğlu, Fatih Altaylı'nın radarına girdi.

Altaylı hükümete yakın olan ismi "Bunca yıldır yalıyordun" diye eleştirdi.

Haşmet Babaoğlu eleştirilere şöyle yanıt verdi 👇

Haşmet Babaoğlu eleştirilere şöyle yanıt verdi 👇
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