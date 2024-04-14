10 Adımda Ev Düzenleme Rehberi!
10 Adımda Ev Düzenleme Rehberi!
Evi düzenlemek istiyor ama bir türlü nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız hiç ama hiç endişelenmeyin, çok doğru bir yerdesiniz. İşte 10 adımda ev düzenleme rehberi ayağınıza geldi!
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1. Evinizi odalara ayırın ve her oda için bir plan oluşturun.
2. Kullanmadığınız, ihtiyacınız olmayan veya sizi mutlu etmeyen eşyaları ayırın.
3. Eşyaları ayırdıktan sonra, evi toz alın, süpürün ve paspaslayın.
4. Kalan eşyalarınızı işlevsel ve estetik bir şekilde yerleştirin.
5. Etiketleme yapın.
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6. Dolap düzenleyicileri kullanın.
7. Ayırdığınız eşyaları vakumlayarak saklayın.
8. Çöplerinizi ayrıştırın.
9. Yeni bir şey almadan önce düşünün.
10. Her hafta genel düzenleme ve temizlik için gün belirleyin.
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