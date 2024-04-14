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10 Adımda Ev Düzenleme Rehberi!

etiket 10 Adımda Ev Düzenleme Rehberi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 13:02

Evi düzenlemek istiyor ama bir türlü nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız hiç ama hiç endişelenmeyin, çok doğru bir yerdesiniz. İşte 10 adımda ev düzenleme rehberi ayağınıza geldi!

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1. Evinizi odalara ayırın ve her oda için bir plan oluşturun.

Öncelikle neyi düzenlemek istiyorsunuz, nasıl bir görünüme kavuşturmak istiyorsunuz buna karar verin. Ardından da oda oda nereleri değiştireceğinize bakarak bu değişimi planlayın. Eğer planlamadan başlarsanız işler çok karışabilir.

2. Kullanmadığınız, ihtiyacınız olmayan veya sizi mutlu etmeyen eşyaları ayırın.

Ev düzenlemeye ayrıştırma yaparak başlamak sizin işinizi kolaylaştırır. Mesela 6 aydır hiç giymediğiniz kıyafetlerinizi, hiç kullanmadığınız eşyalarınızı atarak işe başlayabilirsiniz.

3. Eşyaları ayırdıktan sonra, evi toz alın, süpürün ve paspaslayın.

Tabii ki evi temizlemeden olmaz. Eşyalarınızı ayırdıktan sonra toz aldığınız, süpürdüğünüz ve sildiğiniz derinlemesine bir temizlik yaparak evi daha düzenli hale getirin. Eğer temizlik yapmazsanız sonrasında yapacağınız adımların da pek önemi kalmaz...

4. Kalan eşyalarınızı işlevsel ve estetik bir şekilde yerleştirin.

4. Kalan eşyalarınızı işlevsel ve estetik bir şekilde yerleştirin.

Eşyalarını yerleştirirken saklama kutularından veya farklı raf çözümlerinden yararlanabilirsiniz. Burada önemli olan eşyalarınızın belirli bir düzende olması. Onları kafanıza göre sonra toplarım diyerek dağınık yerleştirmeyin.

5. Etiketleme yapın.

5. Etiketleme yapın.

Kutu ve kavanozlara özel etiketler yaparak sonraki süreçte aradıklarınızı daha kolay bulabilirsiniz. Hem de etiket sistemi ile kendinize ait bir düzen de oluşturabilirsiniz. Çünkü depolama alanlarınızı düzenli tutmak için etiketleme işinizi ekstra kolaylaştırır.

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6. Dolap düzenleyicileri kullanın.

6. Dolap düzenleyicileri kullanın.

Kullanmadığınız eşyaları attınız peki ya kalanlar? Onlar için de bir düzen gerekiyor. Bu yüzden çoraplarınız, iç çamaşırlarınız, gömlek ve aksesuarlarınız için tasarlanan dolap düzenleyicilerini kullanmayı unutmayın.

7. Ayırdığınız eşyaları vakumlayarak saklayın.

Bunlar yorganlar, havlular veya kıyafetler olabilir. Çok fazla yer kaplamaması için vakumlu poşetlerde vakumlayarak ve alanını küçülterek saklayabilir ve yerden avantaj elde edebilirsiniz.

8. Çöplerinizi ayrıştırın.

8. Çöplerinizi ayrıştırın.

Hem çevreyi korumak hem de evde de daha düzenli olmak için geri dönüştürülecek, gübre yapabileceğiniz farklı tık türlerinizi ayrıştırabilirsiniz. Böylece hem çöplerinizi de sürdürülebilir yapabilir hem de daha düzenli olabilirsiniz.

9. Yeni bir şey almadan önce düşünün.

Düzenliliğin en önemli kuralı sürdürülebilirliktir. Eve veya kendinize bir şey almadan önce düşünün. Gerçekten buna ihtiyacınız var mı? Fazla ve gereksiz, kullanılmayacak eşya almak evdeki düzeninizi bozabilir...

10. Her hafta genel düzenleme ve temizlik için gün belirleyin.

Genel düzenlemeyi yapmak kadar sonrasında buna devam etmek de önemli. Bu yüzden evi düzenlemek ve temizlemek için bir gün belirleyin. Siz o gün müsait olmasanız bile yardım alarak evin temizlenmesine dikkat edin.

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