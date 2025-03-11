10- 16 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta, kozmik enerjiler değiştikçe tüm burçları benzersiz şekillerde etkileyen bir fırsat ve zorluk karışımı getiriyor yaşamlarımıza. Gezegensel hizalamalar kendini yansıtmayı, uyarlanabilirliği ve eylemi teşvik eder. Merkür'ün etkisi iletişim becerilerini artıracak ve onu ağ kurma, müzakereler ve ilişkileri onarmak için harika bir zaman haline getirecektir. Venüs romantik enerjileri artırır, bekarlar için yeni karşılaşmalar getirir ve ilişkilerde olanlar için bağları güçlendirir. Haftanın şanslıları Boğa Oğlak ve Başaklar.

Bu arada Mars, kariyerlere ve kişisel gelişime destek sunarak azim ve kararlılığı körüklüyor. Bununla birlikte, farkındalık ve denge gerektiren ay hareketleri nedeniyle duygusal dalgalanmalar meydana gelebilir. Olasılıklara açık kalın, stratejik finansal seçimler yapın ve hem fiziksel hem de duygusal refahınızı besleyin.