10- 16 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları
Bu hafta, kozmik enerjiler değiştikçe tüm burçları benzersiz şekillerde etkileyen bir fırsat ve zorluk karışımı getiriyor yaşamlarımıza. Gezegensel hizalamalar kendini yansıtmayı, uyarlanabilirliği ve eylemi teşvik eder. Merkür'ün etkisi iletişim becerilerini artıracak ve onu ağ kurma, müzakereler ve ilişkileri onarmak için harika bir zaman haline getirecektir. Venüs romantik enerjileri artırır, bekarlar için yeni karşılaşmalar getirir ve ilişkilerde olanlar için bağları güçlendirir. Haftanın şanslıları Boğa Oğlak ve Başaklar.
Bu arada Mars, kariyerlere ve kişisel gelişime destek sunarak azim ve kararlılığı körüklüyor. Bununla birlikte, farkındalık ve denge gerektiren ay hareketleri nedeniyle duygusal dalgalanmalar meydana gelebilir. Olasılıklara açık kalın, stratejik finansal seçimler yapın ve hem fiziksel hem de duygusal refahınızı besleyin.
Mars’ın çocukları koçlar
Venüs’ün çocukları boğalar
Merkür’ün çocukları ikizler
Ay’ın çocukları yengeçler
Güneş'in çocukları aslanlar
Merkür’ün çocukları başaklar
Venüs’ün çocukları teraziler
Mars’ın çocukları akrepler
Jüpiter’in çocukları yaylar
Satürn’ün çocukları oğlaklar
Uranüs’ün çocukları kovalar
Neptün’ün çocukları balıklar
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