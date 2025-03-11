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10- 16 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 10- 16 Mart 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 00:31

Bu hafta, kozmik enerjiler değiştikçe tüm burçları benzersiz şekillerde etkileyen bir fırsat ve zorluk karışımı getiriyor yaşamlarımıza. Gezegensel hizalamalar kendini yansıtmayı, uyarlanabilirliği ve eylemi teşvik eder. Merkür'ün etkisi iletişim becerilerini artıracak ve onu ağ kurma, müzakereler ve ilişkileri onarmak için harika bir zaman haline getirecektir. Venüs romantik enerjileri artırır, bekarlar için yeni karşılaşmalar getirir ve ilişkilerde olanlar için bağları güçlendirir. Haftanın şanslıları Boğa Oğlak ve Başaklar.

Bu arada Mars, kariyerlere ve kişisel gelişime destek sunarak azim ve kararlılığı körüklüyor. Bununla birlikte, farkındalık ve denge gerektiren ay hareketleri nedeniyle duygusal dalgalanmalar meydana gelebilir. Olasılıklara açık kalın, stratejik finansal seçimler yapın ve hem fiziksel hem de duygusal refahınızı besleyin.

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Mars’ın çocukları koçlar

Mars’ın çocukları koçlar

Dikkat yılın ilk Ay tutulması 14 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek. Doğum haritalarınızda, Günlük rutinlerinizi, sağlığınızı ve çalışma alışkanlıklarınızı vurgulayarak neyin yeniden yapılandırılması gerektiğine açıklık getirecek. Bu, yararsız kalıpları ortaya çıkarmak ve sağlık ve üretkenlik yaklaşımınızı geliştirmek için bir andır. 15 Mart’ta Merkür burcunuzda retroya başlıyor ve sizi ilerlemeden önce yavaşlamaya ve kişisel hedefleri yeniden düşünmeye teşvik eder. Dürtüsel kararlar geri tepebilir, bu nedenle yeniden değerlendirmek için zaman ayırın. Bu hafta hem zihni hem de bedeni yeniden kalibre etmek, daha fazla farkındalık ve niyetle ilerlemenizi sağlamakla ilgili.

Venüs’ün çocukları boğalar

Venüs’ün çocukları boğalar

Dikkat yılın ilk Ay tutulması 14 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek. Doğum haritalarınızda yaratıcılık, neşe ve kendini ifade etme üzerine ışık tutuyor. Bir tutku projesinde veya kişisel arayışta bir dönüm noktasına ulaşabilir, sizi işinizi iyileştirmeye veya artık sizi tatmin etmeyen huzursuz eden bir şeyleri bırakmaya itebilirsiniz. 15 Mart’ta Merkür retrosu başlıyor. İç gözlem getirir ve harekete geçmeden önce geri çekilmenizi ve düşünmenizi ister. Bu haftanın sizi gerçekten ilham veren şeyle yeniden odaklamasına izin verin, azminizi dikkatlice kendinizi yeniden güçlü bir şekilde dengeleyin.

Merkür’ün çocukları ikizler

Merkür’ün çocukları ikizler

Dikkat yılın ilk Ay tutulması 14 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek. Doğum haritalarınızda odağı ev, aile ve duygusal temellere kaydırarak istikrar ve kişisel güvenlik hakkında farkındalıklar getirir. Yaşam durumunuzdaki değişiklikler veya aile dinamikleri dikkat gerektirebilir. 15 Mart’ta Merkür retrosu başlıyor, sosyal planların veya iş birliklerinin ayarlanması gerekebilir, bu da geçmiş bağlantıları yeniden gözden geçirmek veya grup çabalarını iyileştirmek için iyi bir zaman haline getirir. Bu hafta, vakıflarınızın uzun vadeli hedeflerinizi desteklemesini sağlayarak kişisel ve kamusal hayatı dengelemeyi teşvik eder.

Ay’ın çocukları yengeçler

Ay’ın çocukları yengeçler

Dikkat yılın ilk Ay tutulması 14 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek. Doğum haritalarınızda Konuşmalar, öğrenme ve günlük etkileşimler, önemli içgörüler, nihai kararlar veya iletişim tarzında bir değişim getirebilecek Başak burcundaki Ay Tutulması ile ön plana çıkıyor. Şimdi ortaya çıkanlara dikkat edin. 15 Mart’ta Merkür retrosu başlıyor. Kariyer konularını harekete geçirerek profesyonel hedeflerin ve kendinizi alenen nasıl iddia ettiğinizin gözden geçirilmesini teşvik ediyor. Bu, aceleci hareketlerden ziyade düşünceli ayarlamalar için bir zamandır. Netlik gözlem ve sabırla gelir.

Güneş'in çocukları aslanlar

Güneş'in çocukları aslanlar

Dikkat yılın ilk Ay tutulması 14 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek. Doğum haritalarınızda finansal konuları vurgular ve sizi geliri, giderleri veya öz değeri yeniden değerlendirmeye davet eder. Finansal stratejide bir değişiklik veya kaynaklarla ilgili bir farkındalık ortaya çıkabilir ve kazanımlarınızı iyileştirerek doğru kararlar almanıza yardımcı olur. 15 Mart’ta Merkür retrosu başlıyor. Odağı inançlara ve uzun vadeli planlara kaydırıyor ve büyük fikirler üzerinde harekete geçmeden önce düşünmek için iyi bir zaman haline geliyor. Bu hafta, finansal pratikliği vizyoner düşünceyle dengelemeyi ve gelecekteki hedeflerin iyi bir şekilde desteklenmesini sağlamayı gerektiriyor.

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Merkür’ün çocukları başaklar

Merkür’ün çocukları başaklar

Dikkat yılın ilk Ay tutulması 14 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek. Doğum haritalarınızda sizi kimlik, görünüm veya kişisel yöndeki değişiklikleri benimsemeye teşvik eden önemli bir kişisel değişime işaret ediyor. Kendinizi eski düşünme veya sunma biçimleri artık gelişen benliğinizle uyumlu olmayabilir. 15 Mart’ta Merkür retrosu başlıyor. Paylaşılan kaynakları, yatırımları veya daha derin duygusal bağları vurgulayarak dikkatli bir yeniden değerlendirme çağrısında bulunur. Bu hafta, kim olduğunuzu ve en yakın bağlarınızı daha fazla farkındalıkla nasıl yönettiğinizi iyileştirmekle ilgili enerjilere açık olun.

Venüs’ün çocukları teraziler

Venüs’ün çocukları teraziler

Dikkat yılın ilk Ay tutulması 14 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek. Doğum haritalarınızda iç dünyanızı aydınlatır, bilinçaltı kalıplarını veya kapanmaya ihtiyaç duyan geçmiş yaraların etkileri ortaya çıkarır. Bu, derin bir düşünme ve artık iyiliğinize hizmet etmeyenleri serbest bırakma zamanıdır. 15 Mart’ta Merkür retrosu başlıyor. Birebir dinamiklerde ortaklıkları ve iletişimi etkiliyor. Yanlış anlamalar mümkündür, bu nedenle yavaşlayın ve niyetleri netleştirin. Bu hafta, ilişkilerde ilerlemeden önce içsel netliği sağlayarak iç gözlemi dikkatli bağlantıyla dengelemenizi isteyen enerjileri doğru değerlendirin.

Mars’ın çocukları akrepler

Mars’ın çocukları akrepler

Dikkat yılın ilk Ay tutulması 14 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek. Doğum haritalarınızda arkadaşlıklarda, sosyal çevrelerde veya grup dinamiklerinde değişiklikler getirir ve sizi değerlerinize ve özlemlerinize kimin uygun olduğunu yeniden düşünmeye teşvik eder. Bazı bağlantılar güçlenirken diğerleri kaybolabilir. 15 Mart’ta Merkür retrosu başlıyor., iş rutinlerini ve sorumluluklarını vurgulayarak verimlilik ve günlük alışkanlıklara ikinci bir bakış çağrısında bulunur. Dengeyi korumak için ayarlamalar gerekebilir. Bu hafta, uzun vadeli sürdürülebilirlik için hem sosyal hem de profesyonel yapıları iyileştirmekle ilgili.

Jüpiter’in çocukları yaylar

Jüpiter’in çocukları yaylar

Dikkat yılın ilk Ay tutulması 14 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek. Doğum haritalarınızda hedefleri ve profesyonel yönü yeniden değerlendirmeye zorlarken kariyer ve kamusal yaşam ilgi odağı. Statü, sorumluluk veya uzun vadeli hırsta bir değişiklik ortaya çıkabilir. 15 Mart’ta Merkür retrosu başlıyor. Yaratıcı revizyonlar getiriyor ve eski projeleri yeniden gözden geçirmek veya unutulmuş tutkuları yeniden canlandırmak için ideal bir zaman haline getiriyor bu süreci. Bu hafta, azmi kişisel mücadele ile dengelemek ve profesyonel hareketlerin gerçek ilhamla uyumlu olmasını sağlamakla ilgili enerjiler hakim kabulde kalın.

Satürn’ün çocukları oğlaklar

Satürn’ün çocukları oğlaklar

Dikkat yılın ilk Ay tutulması 14 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek. Doğum haritalarınızda bakış açınızı genişleterek uzun vadeli vizyonlara, seyahatlere veya eğitim arayışlarına açıklık getirir. İnançlarda bir değişiklik veya öğrenme fırsatlarıyla ilgili bir karar ortaya çıkabilir. 15 Mart’ta Merkür retrosu başlıyor. Dikkatleri eve ve ailenize çevirir ve sizi kişisel yaşamınızdaki geçmiş seçimleri veya çözülmemiş konuları yeniden düşünmeye teşvik eder. Bu hafta, kişisel ve dışsal gelişiminizi uyumlu hale getirmek, gelişen başarılarınızı destekleyen güçlü bir temel sağlamakla ilgilidir.

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Uranüs’ün çocukları kovalar

Uranüs’ün çocukları kovalar

Dikkat yılın ilk Ay tutulması 14 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek. Doğum haritalarınızda sizi paylaşılan kaynakları, yatırımları veya psikolojik kalıpları yeniden değerlendirmeye teşvik ederek derin duygusal ve finansal konuları vurgular. Gizlenmiş bir şey ortaya çıkabilir ve ayarlama gerektirebilir. 15 Mart’ta Merkür retrosu başlıyor. İletişimi etkiler, bu da ayrıntıları iki kez kontrol etmeyi ve aceleci kararlardan kaçınmayı önemli hale getirir. Bu hafta derinliği netlikle dengelemek, duygusal ve pratik konuların sabır ve özenle ele alınmasını sağlamakla ilgilidir dikkatli davranmalısınız.

Neptün’ün çocukları balıklar

Neptün’ün çocukları balıklar

Dikkat yılın ilk Ay tutulması 14 Mart’ta Başak burcunda gerçekleşecek. Doğum haritalarınızda ister iş ister kişisel olsun, ortaklıklarda bir dönüm noktası getiriyor ve ilişki dinamikleri konusunda daha fazla farkındalık yaratıyor. Neyin ayarlanması veya çözümü gerektiği konusunda netlik ortaya çıkarken gerçekçi davranmalısınız.  Cuma günü 15 Mart’ta Merkür retrosu başlıyor. Finansal incelemeleri vurguluyor ve bütçeleri yeniden düşünmek veya anlaşmaları yeniden müzakere etmek için ideal bir zaman haline getiriyor. Bu hafta, her ikisinin de uzun vadeli istikrar ve karşılıklı fayda ile uyumlu olmasını sağlayarak ilişkileri ve kaynakları iyileştirmekle ilgili enerjiler sizlere büyük faydalar sağlayabilir. 

NOT: Haftalık yorumlarınızı Güneş Yükselen ve Ay burcunuz ile birlikte okuyunuz. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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