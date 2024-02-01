1 Şubat 2024 Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
1 Şubat 2024 Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 1 Şubat Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firmasının fabrikasının ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Saatler süren pazarlıklar ve görüşmeler sonunda rehineler serbest bırakıldı, saldırganlar da yakalandı...
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir taksi şoförü, soğuktan üşümesin diye aldığı müşterinin silahlı saldırısına uğramıştı. Vurulan taksi şoförü maalesef yaşam mücadelesini kaybetti.
Survivor All Star'da geçtiğimiz hafta Bozok'un sakatlanması sebebiyle eleme yarışı yapılamamıştı. Erkeklerin elemesinin 2 hafta elenmesinin ardından bu hafta bir kadın yarışmacının eleneceği açıklanmıştı. Kadınlar arasında gerçekleşen mücadele sonunda yarışmaya kim veda etti?
Beklenenin ötesinde bir heyecan yaratan ve şimdiden büyük bir coşkuyla beklenen Beetlejuice filminden ilk afiş yayınlandı.
Youtube'da yer alan Sports Digitale kanalının Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla yalan haber yaptığını iddia edenlere karşı adeta açtı ağzını yumdu gözünü.
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Dişil enerjisiyle herkesi büyüleyen Hadise, bildiğiniz üzere bu aralar garip poz denemeleriyle meşhur. Geçtiğimiz günlerde temizlik paspasıyla poz veren Hadise'den bu sefer de semt oturuşu pozu geldi.
Son günlerde özellikle "ünlü"ler camiasında çok tercih edilen bir estetik uygulama var. Alloblast: sünnet derisinden elde edilen özel hücrelerin gençleştirici etkisinden faydalanmak üzere iğnelerle yüze ya da boyun bölgesine enjekte edilmesi. Tabii ki biz bu uygulamayı magazin haberlerinde bir önceki cümledeki gibi detaylı şekilde duymuyoruz, daha çok "gençleşmek için sünnet derisi yaptırdı" başlıklı haberlere maruz kalıyoruz. Özellikle Seda Sayan'ın paylaşımlarından sonra gördüğüm kadarıyla meseleye dair çok fazla cevaplanması gereken soru var. Seda abla her geçen gün gençleşirken insanlar merak ediyor: Kimin sünnet derisi bu? Nasıl elde ediliyor? Nasıl naklediliyor? Ne işe yarıyor?”
Çalıştığı Halde Parasının Yetmediğini Söyleyen Kadın İsyan Etti: "Çok Sıkıldım, Artık Ağlayamıyorum"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, 'TL'nin değerinin düşürülmesi ihraca çözüm olmaz' diyerek açıklamada bulundu. Kara'nın açıklamasında 'kurdan enflasyona geçişte neredeyse 1990'lara dönmüş durumdayız.' ifadelerine yer verdi. Peki, bu ne anlama geliyor?
İlk bölümüyle beklentimizi arşa çıkaran İnci Taneleri, olayların gittikçe karmaşıklaştığı ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Rıza Kocaoğlu ve Kubilay Aka'nın kadroya dahil olduğu bölümde tempo da yükseldi. Dilber'in yeni dans sahnesiyle ekrana kilitlendiğimiz bölüme bakalım hangi yorumlar yapılmış?
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Erkeklerin Bir Kadına Ne Kadar Para Harcarsa O Kadar Bağlandığı Fikri Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle gündeme gelen Ajda Pekkan'dan bu sefer kötü haber geldi.
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