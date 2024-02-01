Kocaeli'ndeki Rehine Krizi 9 Saat Sonra Bitti: Saldırgan Yakalandı, Rehineler Serbest Bırakıldı
Kocaeli'ndeki Rehine Krizi 9 Saat Sonra Bitti: Saldırgan Yakalandı, Rehineler Serbest Bırakıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikayı basan saldırgan İbrahim Y., 7 çalışanı rehin aldı. Saldırgan İbrahim Y., yaklaşık 10 saatin ardından ikna edilerek polise teslim oldu.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve fabrikanın eski bir çalışanı olduğunu söyledi.
Olay yerine gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yavuz, "Gebze'deki rehine krizi sona erdi. Silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Rehineler kurtarıldı. Eylemi yapan fabrikanın eski çalışanı" dedi.
Çitlerden atlayarak fabrikaya girdiği iddia edilen şahıs, üstünde bomba olduğunu da öne sürdü. Öte yandan, şahsın fotoğrafı da ortaya çıktı. Elinde tabanca bulunan şüphelinin "Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görülüyor.
Rehine krizinin yaşandığı fabrikadan yeni görüntüler geldi. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı. Daha önceden alınan pastaya koyulan mumlar üflenirken, arkadaşları doğum günü olan personeli kutladı.
Kocaeli Gebze’de rehin alınanlardan birinin, yakınlarının bulunduğu Whatsapp grubuna yazdığı mesajlar ortaya çıktı. Kadın rehinenin gruba, “Sizi çok seviyorum. Kurtarın bizi artık. İyi değilim, korkuyorum. Şarjım az. Sınır kapısı açılsın istiyor. Söyleyin açılsın yoksa çıkamayacağız” dediği görüldü. Aile üyelerinin de kadına iyi dileklerde bulunarak teskin etmeye çalıştığı görüldü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
gönderin savaşa götüne bomba yesin aklı basina gelir
buna bomba değil kazık cakarlar orda
Rehine alınan işçiler, sahile vuran bedenler, kaçırılan çocuklar, vurulan taksici.. türkiye öyle bir uyuyor ki keşke bende bu kadar derin uyuyabilsem..
memleket karışsın gariban ölsün de kalanı çok önemli değil. ne kadar soysuz barındırıyormuşuz.
Ülkemizde siyasal İslam var . Bu kadar soysuzun nereden geldiğini hepimiz biliyoruz