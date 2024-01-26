Kök Hücre, Fibroblast ve Alloblast ile "Bir Sünnet Derisinden Binlerce Kişi Yararlanıyor"

Tüm dokuların ve organların oluşumundan sorumlu olan hücredir. Adı üzerinde. Kök hücre diğer tüm hücrelere dönüşebilen bir mekanizma aslında. Yani nerede hastalık, hasar varsa, vücudun nerede yardıma ihtiyacı varsa orayı tedavi eden, oranın kendini onarmasına destek veren, süreci hızlandıran bir çeşit ajan.

- Fibroblast nedir?

Derimizin genç görünmesinde, ince ve derin çizgilerin oluşmamasında, parlak ve canlı görünmesinde, sarkmamasında aktif rol alan hücrelerimiz fibroblastlarımızdır. İnsanlar bunu kök hücre olarak algılıyor ne yazık ki. Oysaki kök hücreler, diğer hücrelerle etkileşebilen mesela bir dokuyu organı yeniden oluşturma yetisine bile sahip olabilen hücrelerdir. Fibroblastlar ise derimizi onarmak ve yenilemek üzere özelleşmişlerdir.

- Peki gelelim meşhur Alloblast'a…

Alloblast da işte bu bahsettiğimiz fibroblast hücrelerinin yeni doğmuş bebeklerin sünnet derisinden elde edilmiş formudur. Çünkü en genç ve aktif fibroblastlar yeni doğan sünnet derisinde mevcuttur.

- Fibroblast hücreleri başka nelerde bulunur? Başka nerelerden elde edilebilir?

Yetişkin kişilerin kulak arkasından, kol içinden veya pubis (kasık) bölgesinden de elde edilebiliyor. Bunlara 'otolog fibroblastlar' diyoruz. Ancak bu fibroblastlar alındıkları kişi ile aynı yaşta olduklarından bebek sünnet derisinden elde edilen fibroblastlar kadar genç değiller.

- Alloblast ile alakalı çok soru var. Toplu olarak sorayım: Sünnet derilerini nereden elde ediyorsunuz? Ailelerin haberi var mı? Aileler bu işten maddi kazanç sağlıyorlar mı? Bu fikir nasıl aklınıza geldi? Bir deriden kaç adet uygulama yapılıyor?

Ailelerin tabii ki haberleri var. Yazılı onamları alınarak, yalnızca bizim gibi Sağlık Bakanlığı tarafından doku/hücre bankası olarak yetkilendirilmiş merkezler tarafından bağış olarak alınabiliyor. Maddi kazanç sağlamıyorlar. Bu konuda yasal mevzuatlar çok açık, dolayısıyla ne aileler bağışta bulunurken ne de biz doku/hücre bankası olarak alırken kanuna aykırı bir durum oluşmuyor. Burada ne yazık ki aslı astarı olmayan bilgiler üzerinden bir karalama kampanyası yapıldı ve hala da yapılıyor. Türkiye’de birden fazla doku/hücre bankası var, bu kuruluşlar da yıllardır gerek otolog (kişinin kendinden) gerekse bağış olarak kordon kanı, kordon dokusu, kemik iliği, kemik dokusu, retina gibi dokuları toplamakta ve insan sağlığına yönelik olarak ürünler üreterek kullanıma sunmaktadır. Ancak magazin değeri olduğu için sünnet derisi dokusunden elde edilen fibroblast toplumun dikkatini fazlaca çekti ve ne yazık ki hem işin ehli olmayan, bilim ile yakından uzaktan alakası olmayan insanlar hem de çıkar çatışması yaşayan hekimler bir karalama kampanası içinde yer aldı. Ancak umuyorum ki bu açıklamalarımdan sonra herkes bu uygulamaya daha farklı bakacaktır.