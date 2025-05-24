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25 Mayıs Pazar Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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25 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Mayıs Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Mayıs Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün seninle biraz göz kapaklarından, biraz da hayal dünyandan bahsetmek istiyoruz. Göz kapakların bugün sana bir sır fısıldıyor: 'Dünya karşısındaki görüş açını değiştirme zamanı geldi.'

Göz yorgunluğun bu sefer sadece ekrana bakmaktan değil, belki de etrafına bakıp da aslında hiçbir şeyi görmemekten kaynaklanıyor. Düşünsene, her gün aynı manzarayı görüp, aynı şeylere odaklanıyorsun. Belki de biraz değişiklik, biraz da yenilik sana iyi gelebilir.

Bugün belki de gözlerini kapatıp biraz hayal kurmanın tam sırası. Hayallerinle baş başa kalmak, belki de bedenine en çok ihtiyaç duyduğu şey. Bazen dünyayı gözlerinle değil, kalbinle görmek gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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