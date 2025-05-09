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Yengeç Burcu
10 Mayıs Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
10 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Mayıs Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Mayıs Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün sınırlarını belirlemelisin, her anlamda! Mesela, Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte bedensel sınırlarını daha iyi anlamaya başlayabilirsin. 

Tam da bu noktada fiziksel enerjin düşükse kendini zorlamamalı, dinlenmeye zaman ayırmalısın. Meditasyon ya da hafif esneme hareketleri bedenine iyi gelecektir. Ama enerjin yüksekse harekete geçmek konusunda da geç kalmamalı ve bedenini esnetmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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