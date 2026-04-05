Sevgili Yay, bu hafta senin için öz değerlerin ve maddi kaynakların yönetiminde bir sınav haftası! Haftaya yönetici gezegenin Jüpiter’in Güneş ile yaptığı kare açıyla, finansal konularda oldukça cesur ve belki de biraz hesapsız başlıyorsun. Kariyerinde hak ettiğin maddi değeri talep etmek için büyük bir motivasyonun var ancak bütçeni sarsacak harcamalardan kaçınmalısın. Beklediğin bir ödeme haberi varsa miktarı seni şaşırtacak kadar yüksek olabilir.

Salı günü Güneş ile Satürn arasındaki uyumlu bağ, kazançlarını korumak ve kalıcı gelir kaynakları yaratmak için sana harika bir fırsat sunacak. Kendi yeteneklerine yaptığın yatırımların karşılığını bu hafta somut bir şekilde almaya başlayabilirsin. Hafta sonuna doğru ise yakın çevrenle ilgili bir sırrın açığa çıkması veya bir bilgiye ulaşman, gelecek planlarını daha stratejik ve güvenli bir rotaya kırmana neden olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…