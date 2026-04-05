Sevgili Yay, bu hafta senin için değerlerin ve maddi kaynakların ön planda! Haftaya Güneş’in Jüpiter ile yaptığı kare açıyla, finansal konularda oldukça cesur ve belki de biraz hesapsız başlayabilirsin. Kariyerinde hak ettiğin değeri talep etmek için büyük bir motivasyonun var ancak harcamalarını dengede tutmalısın. Beklediğin bir terfi haberi varsa miktarı seni şaşırtabilir.

Salı günü Güneş ile Satürn arasındaki uyumlu bağ, kazançlarını korumak ve kalıcı gelir kaynakları yaratmak için sana harika bir fırsat sunacak. Kendi yeteneklerine yatırım yapmanın karşılığını bugünlerde almaya başlayabilirsin. Hafta sonuna doğru ise kardeşlerle veya yakın çevrenle ilgili bir sır açığa çıkabilir, bu da gelecek planlarını kökten değiştirebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugünlerde güvenlik her şeyden önemli. Bekar bir Yay isen, seni maddi ve manevi olarak destekleyebilecek, arkanda dağ gibi duracak birinin varlığına ihtiyaç duyabilirsin. İlişkisi olan Yaylar için ise birbirine verilen hediyelerden ziyade, zor zamanlarda gösterilen sadakat ön planda olacak. Partnerinle gelecek bütçesini planlamak bile bugünlerde size romantik gelecek. Şimdi güvene hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…