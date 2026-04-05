article/comments-white
article/share-white
6 Nisan - 12 Nisan Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
6 - 12 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
05.04.2026 - 18:16

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 6 Nisan - 12 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Nisan - 12 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta senin için değerlerin ve maddi kaynakların ön planda! Haftaya Güneş’in Jüpiter ile yaptığı kare açıyla, finansal konularda oldukça cesur ve belki de biraz hesapsız başlayabilirsin. Kariyerinde hak ettiğin değeri talep etmek için büyük bir motivasyonun var ancak harcamalarını dengede tutmalısın. Beklediğin bir terfi haberi varsa miktarı seni şaşırtabilir.

Salı günü Güneş ile Satürn arasındaki uyumlu bağ, kazançlarını korumak ve kalıcı gelir kaynakları yaratmak için sana harika bir fırsat sunacak. Kendi yeteneklerine yatırım yapmanın karşılığını bugünlerde almaya başlayabilirsin. Hafta sonuna doğru ise kardeşlerle veya yakın çevrenle ilgili bir sır açığa çıkabilir, bu da gelecek planlarını kökten değiştirebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugünlerde güvenlik her şeyden önemli. Bekar bir Yay isen, seni maddi ve manevi olarak destekleyebilecek, arkanda dağ gibi duracak birinin varlığına ihtiyaç duyabilirsin. İlişkisi olan Yaylar için ise birbirine verilen hediyelerden ziyade, zor zamanlarda gösterilen sadakat ön planda olacak. Partnerinle gelecek bütçesini planlamak bile bugünlerde size romantik gelecek. Şimdi güvene hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın