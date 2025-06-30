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Temmuz Koç Burcu Aylık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Temmuz ayında bir hayli hareketli! Koç ve yükselen Koç burçları Temmuz ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Temmuz ayı nasıl geçecek? Bu ay Koç ve yükselen Koç burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Bu ay Koç burçları için dönüştürücü ve içsel sorgulamalarla dolu bir dönem başlıyor. Ayın ortasında (13 Temmuz) Satürn’ün burcunuzda retroya başlaması, özellikle sorumluluklar, uzun vadeli planlar ve kimlik meselelerinde yeniden yapılandırmaya işaret ediyor. 

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı kariyer alanınızı aydınlatıyor. Böylece iş hayatınızla ilgili bitmesi gerekenler bitecek. Artık sizi duygusal ve fiziksel yıpratan kişi ve olaylardan sıyrılacaksınız. İş yerinizde önemli kararlar alabilir ya da geçmişte verdiğiniz emeğin sonuçlarını görebilirsiniz. Eğer bir sonlanma yaşarsanız bilin ki bu sizin hayrınızadır. O nedenle hiç kaygılanmayın. Her son bir başlangıç. 

Uranüs’ün Boğa’dan çıkıp İkizler’e geçişi (7 Temmuz) size çok iyi gelecek. Hayatınızda daha önce hiç yaşamadığınız sürpriz olaylar yaşayabilirsiniz. İletişim tarzınızda ani değişimlere ve yepyeni bakış açılarına açık olacaksınız. Ancak, 17 Temmuz’dan itibaren Aslan burcunda başlayacak olan Merkür retrosu nedeniyle ifade krizleri, ego savaşları ya da yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir.

İnsanlardan 'Sen çok değiştin.' gibi yorumlar alabilirsiniz. Herkese duyurun: artık yeni sizle tanışmaya hazır olsunlar!

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Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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