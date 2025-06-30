Temmuz Koç Burcu Aylık Burç Yorumu

Bu ay Koç burçları için dönüştürücü ve içsel sorgulamalarla dolu bir dönem başlıyor. Ayın ortasında (13 Temmuz) Satürn’ün burcunuzda retroya başlaması, özellikle sorumluluklar, uzun vadeli planlar ve kimlik meselelerinde yeniden yapılandırmaya işaret ediyor.

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı kariyer alanınızı aydınlatıyor. Böylece iş hayatınızla ilgili bitmesi gerekenler bitecek. Artık sizi duygusal ve fiziksel yıpratan kişi ve olaylardan sıyrılacaksınız. İş yerinizde önemli kararlar alabilir ya da geçmişte verdiğiniz emeğin sonuçlarını görebilirsiniz. Eğer bir sonlanma yaşarsanız bilin ki bu sizin hayrınızadır. O nedenle hiç kaygılanmayın. Her son bir başlangıç.

Uranüs’ün Boğa’dan çıkıp İkizler’e geçişi (7 Temmuz) size çok iyi gelecek. Hayatınızda daha önce hiç yaşamadığınız sürpriz olaylar yaşayabilirsiniz. İletişim tarzınızda ani değişimlere ve yepyeni bakış açılarına açık olacaksınız. Ancak, 17 Temmuz’dan itibaren Aslan burcunda başlayacak olan Merkür retrosu nedeniyle ifade krizleri, ego savaşları ya da yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir.

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