Nisan Koç Burcu Aylık Burç Yorumu

Koç burçlarına bir yeni haberimiz var: Satürn resmi olarak Koç burcuna girdi.

Satürn burcunuzda ilerlerken sizi tam anlamıyla büyük bir değişim bekliyor olacak, Koçlar. Ama bu değişim biraz sancılı olabilir. Bu dönemde sağlığınıza ivedilikle özen göstermeniz gerekiyor. Satürn sınava sokmadan durmayacaktır. Yeni bir kimlik ve kişilik inşa edeceksiniz. Bu nedenle zorluklara hazırlıklı olun. Elbette, sonrasında gelecek ödüllere de!

Diğer yandan Nisan ayı, Koç burçları için enerjik ve dönüştürücü bir dönem olacak. 29 Mart'taki yeni ay ve kısmi güneş tutulması, hayatınızda yeni başlangıçlara işaret ediyordu. Ancak, 1 Mart - 12 Nisan arasındaki Venüs retrosu, ilişkilerde ve finansal konularda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. 30 Mart'ta Neptün'ün burcunuza girişi, romantik ve hayalperest bir atmosfer yaratacak. Neptün'ün aldatıcı rolünü de unutmamak gerek. İlişkilerde aldanmamaya ve dolandırıcılara dikkat etmelisiniz.

Terazi'deki Dolunay ile birlikte Nisan'ın ilk günlerinde özellikle aşk ilişkilerinde bir dönemeçin sonuna geldiğinizi hissedebilirsiniz. Güzel bir ay olmasını diliyorum.