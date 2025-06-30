Temmuz İkizler Burcu Aylık Burç Yorumu

Bir süredir artık yaka silktiğiniz konularda netleşmeler olacak. Bu ay sizin için yepyeni bir dönem başlıyor! Belirsizlikler son buluyor ve artık işler sizin lehinize dönüyor.

7 Temmuz'da Uranüs'ün burcunuza geçişiyle birlikte özgürlük arzunuz artıyor, hayata bakış açınızda köklü değişiklikler olabilir. Zaten bir süredir yeni bir kimlik inşa eder gibi kendinize emek verdiniz. Hatta bir süredir kontrol elinizden çıkmış ve bu nedenle de insanların gerçek yüzlerini görmüş olabilirsiniz.

Hayatınızın kontrolünü elinize almak ve kendi yolunuzu çizmek isteyeceksiniz. Ancak bu ani değişimlere hazırlıklı olmakta fayda var; istikrarsızlık yaratabilecek durumlara karşı esnek olmalısınız.

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı ortaklaşa finans, borçlar, vergiler ya da duygusal bağlarla ilgili bir farkındalık yaratabilir. Merkür retrosu (17 Temmuz - 10 Ağustos) Aslan burcunda gerçekleşeceği için özellikle yakın çevreyle iletişim, seyahatler ve sözlü ifadeler alanında yanlış anlamalar yaşanabilir. Siz yine de kalp kırmamaya özen gösterin. Bu tarihlerde pek dilinizin kemiği olmayacak.