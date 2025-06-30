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Temmuz İkizler Burcu Aylık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Temmuz ayında bir hayli hareketli! İkizler ve yükselen İkizler burçları Temmuz ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Temmuz ayı nasıl geçecek? Bu ay İkizler ve yükselen İkizler burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu aylık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Bir süredir artık yaka silktiğiniz konularda netleşmeler olacak. Bu ay sizin için yepyeni bir dönem başlıyor! Belirsizlikler son buluyor ve artık işler sizin lehinize dönüyor.

7 Temmuz'da Uranüs'ün burcunuza geçişiyle birlikte özgürlük arzunuz artıyor, hayata bakış açınızda köklü değişiklikler olabilir. Zaten bir süredir yeni bir kimlik inşa eder gibi kendinize emek verdiniz. Hatta bir süredir kontrol elinizden çıkmış ve bu nedenle de insanların gerçek yüzlerini görmüş olabilirsiniz. 

Hayatınızın kontrolünü elinize almak ve kendi yolunuzu çizmek isteyeceksiniz. Ancak bu ani değişimlere hazırlıklı olmakta fayda var; istikrarsızlık yaratabilecek durumlara karşı esnek olmalısınız. 

10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı ortaklaşa finans, borçlar, vergiler ya da duygusal bağlarla ilgili bir farkındalık yaratabilir. Merkür retrosu (17 Temmuz - 10 Ağustos) Aslan burcunda gerçekleşeceği için özellikle yakın çevreyle iletişim, seyahatler ve sözlü ifadeler alanında yanlış anlamalar yaşanabilir. Siz yine de kalp kırmamaya özen gösterin. Bu tarihlerde pek dilinizin kemiği olmayacak.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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