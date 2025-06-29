30 Haziran Pazartesi İkizler Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugünün astrolojik yorumlarına göre, Satürn'ün gerileme hareketi, iş ve kariyer yaşamında büyük bir etki yaratacak. Bu, belki de geçmişte başladığın fakat bir türlü sonuçlandırmaya fırsat bulamadığın bir projenin, şimdi belki de tamamen yeni bir formda ve belki de beklenmedik bir şekilde karşına çıkabileceği anlamına geliyor.

Bu durum, iş yerindeki üst düzey yetkililerle olan ilişkilerini daha da önemli hale getirebilir. İşteki konumun ve statün üzerinde belirleyici bir etkisi olabilir. Bu nedenle, bu dönemde nasıl bir duruş sergilediğin oldukça önemli olacak.

Eğer bu dönemde ciddi, kararlı ve profesyonel bir tavır sergilemeyi başarırsan, yeni haftaya güçlü ve sağlam bir başlangıç yapabilirsin. Bu dönemde, terfi veya zam gibi konuların ya da belki de iş değişikliği ile ilgili konuşmaların yeniden gündeme gelmesi de oldukça olası görünüyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…