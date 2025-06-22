23 Haziran Pazartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün senin için biraz karmaşık geçebilir. İş yerinde, başkalarının senden bekledikleri ile kendi hedeflerin arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsin. Tam da bu noktada özellikle de yöneticilerinle ya da otorite figürleriyle olan iletişiminde açık ve net olman gerekiyor.

Ancak tabii ki Güneş ile Neptün'ün karesinin etkisi altında olduğun bu dönemde, belirsizliklerle dolu durumları kabul etmekten kaçınmalısın. Unutma ki belirsizlikleri kabul ettikten sonra, düzeltmesi oldukça zor olabilir. Bunun yerine biraz akışta kalmalı, taşların yerine oturmasını beklemelisin!

Aşk hayatına baktığımızda ise, romantik beklentilerinin seni duygusal bir kırılganlık içerisine itebileceğini görüyoruz. Bugün, birini olduğundan daha fazla ya da daha az görmek gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Acaba karşındaki kişi idealin mi, yoksa gerçekliği mi yansıtıyor? Bu durumu anlamak için biraz zamana ihtiyacın olabilir. Üstelik biraz durmak içinde bulunduğun bu duygusal karışıklığı daha iyi anlamana da yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…