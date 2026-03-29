Sevgili Boğa, bu hafta iş dünyasında bir dizi çarpıcı değişikliklerle karşı karşıya kalabilirsin. Venüs, burcunun kapısını çalıyor ve iş hayatında parlamana yardımcı olacak bir dizi etkileyici enerji getiriyor. Kendi değerinin farkına varacak ve bu, iş yerinde nasıl bir duruş sergilemen gerektiğini belirleyecek. Bu yeni duruşunla, belki de göz ardı ettiğin bir kazanç kapısı ya da bir fırsatın tam ortasına düşebilirsin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Ay ve Uranüs'ün gökyüzünde buluşmasıyla birlikte, tamamen beklenmedik bir teklif ya da ani bir yön değişikliği seni bekliyor. Bu durum, seni biraz hazırlıksız yakalayabilir ancak aslında bu, uzun zamandır hayatında eksik olan hareketlilik ve heyecanın ta kendisi. Eğer cesur bir adım atmaya karar verirsen, bu durumdan oldukça kazançlı çıkabilirsin. Hem cebini hem de ruhunu tatmin edecek bir kazanç kapısı aralanabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…