30 Mart - 5 Nisan Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

30 Mart 2026 - 5 Nisan 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.03.2026 - 19:16

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 30 Mart - 5 Nisan haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 30 Mart - 5 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta iş dünyasında bir dizi çarpıcı değişikliklerle karşı karşıya kalabilirsin. Venüs, burcunun kapısını çalıyor ve iş hayatında parlamana yardımcı olacak bir dizi etkileyici enerji getiriyor. Kendi değerinin farkına varacak ve bu, iş yerinde nasıl bir duruş sergilemen gerektiğini belirleyecek. Bu yeni duruşunla, belki de göz ardı ettiğin bir kazanç kapısı ya da bir fırsatın tam ortasına düşebilirsin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Ay ve Uranüs'ün gökyüzünde buluşmasıyla birlikte, tamamen beklenmedik bir teklif ya da ani bir yön değişikliği seni bekliyor. Bu durum, seni biraz hazırlıksız yakalayabilir ancak aslında bu, uzun zamandır hayatında eksik olan hareketlilik ve heyecanın ta kendisi. Eğer cesur bir adım atmaya karar verirsen, bu durumdan oldukça kazançlı çıkabilirsin. Hem cebini hem de ruhunu tatmin edecek bir kazanç kapısı aralanabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
