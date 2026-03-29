Sevgili Boğa, bu hafta iş hayatında değişiklikler söz konusu olabilir. Venüs, burcuna geçiş yaparak, iş hayatında görünürlüğünü ve değer duygunu güçlendirecek. Kendi değerini daha net bir şekilde göreceksin ve bu durum, iş hayatında nasıl bir pozisyon alman gerektiğini belirleyecek. Bu yeni duruşun, seni doğrudan kazanca veya somut bir fırsata dahi yönlendirebilir.

Haftanın ortasında ise Ay ve Uranüs'ün kavuşumu ile birlikte, beklenmedik bir teklif ya da ani bir yön değişikliği seni bekliyor. Bu durum, seni hazırlıksız yakalayabilir ancak aslında bu, uzun zamandır ihtiyacın olan hareketliliğin ta kendisi. Cesur bir adım atarsan, bu durumdan kazançlı çıkabilirsin. Hem maddi hem manevi anlamda çok kazançlı çıkabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Ay ile Neptün altmışlığının etkisiyle duygusal bir yumuşama yaşayabilirsin. Eğer bekar bir Boğa burcuysan, romantik bir karşılaşma seni bekliyor ve bu durum, seni beklenmedik bir şekilde etkileyebilir. Hiç planında yokken, pek de hayallerini süslemeyen birinde aşkı bulabilirsin. İlişkisi olan Boğalar içinse, anlayış ve empati bağları daha da güçlenecek. Bu hafta, aşk hayatında daha derin bir bağ kurabilirsin, çünkü kalbin sıcak ve her zamankinden daha sevgi dolu bir şekilde teslim olmaya hazır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…