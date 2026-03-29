article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 30 Mart - 5 Nisan Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
30 Mart 2026 - 5 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.03.2026 - 18:31

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 30 Mart - 5 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 30 Mart - 5 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta iş hayatında değişiklikler söz konusu olabilir. Venüs, burcuna geçiş yaparak, iş hayatında görünürlüğünü ve değer duygunu güçlendirecek. Kendi değerini daha net bir şekilde göreceksin ve bu durum, iş hayatında nasıl bir pozisyon alman gerektiğini belirleyecek. Bu yeni duruşun, seni doğrudan kazanca veya somut bir fırsata dahi yönlendirebilir.

Haftanın ortasında ise Ay ve Uranüs'ün kavuşumu ile birlikte, beklenmedik bir teklif ya da ani bir yön değişikliği seni bekliyor. Bu durum, seni hazırlıksız yakalayabilir ancak aslında bu, uzun zamandır ihtiyacın olan hareketliliğin ta kendisi. Cesur bir adım atarsan, bu durumdan kazançlı çıkabilirsin. Hem maddi hem manevi anlamda çok kazançlı çıkabilirsin.  

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Ay ile Neptün altmışlığının etkisiyle duygusal bir yumuşama yaşayabilirsin. Eğer bekar bir Boğa burcuysan, romantik bir karşılaşma seni bekliyor ve bu durum, seni beklenmedik bir şekilde etkileyebilir. Hiç planında yokken, pek de hayallerini süslemeyen birinde aşkı bulabilirsin. İlişkisi olan Boğalar içinse, anlayış ve empati bağları daha da güçlenecek. Bu hafta, aşk hayatında daha derin bir bağ kurabilirsin, çünkü kalbin sıcak ve her zamankinden daha sevgi dolu bir şekilde teslim olmaya hazır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın