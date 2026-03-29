Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında bir dizi ilginç olaylar seni bekliyor. Ay ile Neptün'ün altmışlık etkileşimi, kalbinde yumuşak bir titreşim oluşturacak ve duygusal anlamda bir yumuşamaya yol açacak. Bu süreçte özellikle de bekar bir Boğa burcuysan, romantik bir karşılaşmanın kapıları aralanabilir. Beklenmedik bir anda, belki de daha önce hiç dikkatini çekmeyen biriyle tanışabilir ve aşık olabilirsin!

Ama eğer bir ilişkin varsa, bu hafta ilişkinin temelini oluşturan anlayış ve empati bağları daha da güçlenecek. Partnerinle arandaki bağın derinleşeceğini ve kalbinin, her zamankinden daha fazla sevgi dolu bir şekilde teslim olmaya hazır olduğunu hissedeceksin. Bu, ilişkinin daha sağlam bir zemine oturmasını sağlayacak ve aranızdaki aşkın daha da derinleşmesine yardımcı olacak. Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmaya, belki de daha önce hiç denemediğin bir aşk deneyimine adım atmaya hazırlan. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…