8 Temmuz Salı Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Ay, karşıt burcun Balık'ta, disiplinli ve ciddi Satürn ile buluşuyor. Bu buluşma, ikili ilişkilerinde ciddiyetin ön plana çıkmasına neden olabilir. Aşk hayatında ise romantizm, bugün adeta gökyüzünden üzerine yağmur gibi yağıyor. Ancak bu romantizm, pembe bulutların yanı sıra, gri gerçeklerle de iç içe. Yani aşkın sadece güzel yanlarını değil, zorluklarını da göz önünde bulundurman gerekiyor.

Partnerinle aranızdaki duygusal bağın daha da sağlamlaşması için, sadece duygusal anlamda değil, sorumluluk anlamında da bir paylaşıma ihtiyaç duyuyorsun. Hayalini kurduğun aşk artık sadece hayal etmekle kalmayıp emek vermeni de istiyor. Bu, belki de birlikte bir ev almak, belki de birlikte bir hayat kurmak anlamına gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…