7 Haziran Cumartesi Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, Güneş'in altın sarısı ışıkları altında, aşkta analitik düşüncelerini bir kenara bırakmanı ve kalbinin sesini dinlemeni öneriyoruz. Aşk, kalbinin en derinlerinden gelen bir dil, bir duygu. Bazen mantığın ötesine geçmek, kalbinin sesini dinlemek gerekiyor. Bu yüzden, biraz rahatla, akışa bırak kendini ve olayları olduğu gibi kabul etmeye çalış.

Zihinsel çekim, doğal bir şekilde kendiliğinden oluşacak ve seni aşkın en saf, en gerçek haliyle nasıl bir duygu olduğunu hatırlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…