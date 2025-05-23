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24 Mayıs Cumartesi Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
24 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Mayıs Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Mayıs Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Güneş ile Plüton'un gökyüzünde oluşturduğu üçgen açının etkisiyle sinir sistemin odak noktan haline geliyor. Şimdi bedeninle daha derin bir iletişim kurmanı gerekiyor.

Belki de fark etmediğin, küçük kas spazmları ya da bir anda oluşan mide hassasiyetleri... İşte tüm bu belirtiler, aslında iç dünyanda bastırdığın gerçeklerin birer yansıması olabilir. Bedeninin fısıltılarına kulak ver, çünkü bu fısıltılar artık yerini daha yüksek bir sese bırakabilir. Belki bir doktor kontrolü de iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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