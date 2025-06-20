21 Haziran Cumartesi Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün seninle biraz ilişkin hakkında konuşmak istiyoruz. Zira bugün, partnerinle iletişim konusunda biraz zorluk çekiyor olabilirsin. Ama sana bir ipucu vereceğiz: İletişimde asıl önemli olan ne söylediğin değil, ne demek istediğindir.

Biliyoruz, kelimeler bazen yetersiz kalıyor. Hatta ifade etmek istediklerini tam anlamıyla karşı tarafa aktaramıyorsun. Ama unutma ki duyguların, içten gelen hislerin her zaman kelimelerden daha güçlüdür. Bugün, duygularının gücüne güven ve onları kelimelere dök.

Biraz kırılganlık göstermekten korkma. Kendini açmak, duygularını paylaşmak, belki de ilişkinin tam da ihtiyaç duyduğu şeydir. Bu samimiyet aynı zamanda kendine sakladığın, belki de uzun zamandır üzerini örttüğün yaraların iyileşmesine de yardımcı olabilir. Kendini daha konforlu, daha güvenli hissetmeni sağlar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…