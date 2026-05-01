Sevgili Başak, bugün Merkür ile Neptün'ün olumlu açısı kariyerinde hayal ile gerçek arasındaki çizginin iyice incelmesine yol açıyor. Kendi alanında her şeyi oldukça net gördüğünü sanırken aslında bazı durumları olduğundan çok daha düzgün algılama eğilimindesin. Mesleki süreçlerde emin olduğun detayları bir kez daha gözden geçirmek seni olası yanılmalardan kurtaracaktır.

İş hayatında yeni sistemler kurarken sadece mantığına değil bir miktar da akışın getirdiği belirsizliğe pay bırakmalısın. Her şeyi kontrol altına alma isteğin bugün gerçek tablonun bulanıklaşmasına neden olabilir. Planlarını yaparken aşırı güven yerine esnek bir denetim mekanizması kurman profesyonel güvenliğini sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Romantik akışın oldukça güçlü olduğu ancak karşılıklı netliğin eksik kaldığı bir gündesin. Eğer bir beraberliğin varsa partnerinle olan iletişiminde illüzyonlara kapılmadan gerçekleri görmeye çalışmalısın. Bekarsan büyülü bir etkileşimin içinde kaybolurken karşındaki insanın niyetinden tamamen emin olmadan kalbini sonuna kadar açmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...