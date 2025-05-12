13 Mayıs Salı Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Merkür ile Plüton'un dansı biraz karmaşık bir enerji yaratıyor. Bu enerji, senin gibi hassas bir burç için, vücudunun her bir detayına odaklanmanı ve her küçük ağrıyı bir dağ gibi görmene neden olabilir. Ama dur bir dakika, bunun için hemen endişelenme!

Biliyorsun, bazen en küçük bir baş ağrısı bile, sanki kafanın patlayacakmış gibi hissettirebilir. Aynı şekilde, belki de biraz fazla koştuğun için oluşan o hafif ayak ağrısı, sanki bir maraton koşmuşsun gibi gelir. Ama hey, bu sadece Merkür'ün Plüton ile kıyasıya bir kare dansı sonucu oluşan enerji. Sen en iyisi şifalı enerjilere odaklan ve sakin ol, hepsi geçecek! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…