Sevgili Aslan, bu hafta başındaki Merkür Yengeç geçişi ateş elementinin yorduğu kaslarını dinlendirmen gerektiğini gösteriyor. Esneme ve yoga pratikleri yaparak bedenindeki gerginlikleri atıyor, duruşuna taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir medikal masaj randevusu da almalısın.

Hafta ortasında meydana gelen Merkür ile Neptün karesi ise sindirim sistemini korumak adına lif açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin en iyisi olduğunu gösteriyor. Bedenine yeni bir ritim yarat. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…