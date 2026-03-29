article/comments-white
article/share-white
30 Mart - 5 Nisan Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
30 Mart 2026 - 5 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
29.03.2026 - 18:31

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 30 Mart - 5 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 30 Mart - 5 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta senin için iş hayatında önemli bir dönemeç olacak. Venüs'ün Boğa burcuna geçişi, iş hayatındaki birebir ilişkileri ön plana çıkarıyor. Belki de uzun zamandır beklediğin bir iş ortaklığı ya da iş birliği nihayet ciddi bir zemine oturabilir. Bu süreçte kiminle yol alacağın, hangi iş ortağını seçeceğin oldukça önemli hale geliyor.

Haftanın ortasında meydana gelecek olan Ay ile Uranüs'ün kavuşumu ise seni biraz şaşırtabilir. Beklenmedik bir değişim, belki de bir iş birliği aniden yön değiştirebilir. Ancak unutma ki esnek olmak her zaman kazandırır. Zira bu değişim, ilk başta hoşuna gitmese de yeni kurulan ortaklığını güçlendirip seni düşündüğünden çok daha ileriye taşıyabilir. Ayrıca, sorunları baştan çözmek de uzun vadeli ortaklıkların sırrıdır! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu hafta romantizm rüzgarları esiyor. Kalp ritmini değiştiren Ay ile Plüton üçgeni, yoğun bir çekim yaratıyor... Bekarsan, bu hafta yeni biriyle tanışabilir ve hoş jestlerine karşı koymak istemeyebilirsin. Onun sıcaklığı seni kısa zamanda satabilir. İlişkisi olan Akrepler içinse bu hafta tutku dorukta. Ancak bir yandan da kontrol ihtiyacın artıyor. Yani partnerini biraz zorlayabilir ama fantezilerin ve heyecanınla şaşırtabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın