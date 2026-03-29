Sevgili Akrep, bu hafta senin için iş hayatında önemli bir dönemeç olacak. Venüs'ün Boğa burcuna geçişi, iş hayatındaki birebir ilişkileri ön plana çıkarıyor. Belki de uzun zamandır beklediğin bir iş ortaklığı ya da iş birliği nihayet ciddi bir zemine oturabilir. Bu süreçte kiminle yol alacağın, hangi iş ortağını seçeceğin oldukça önemli hale geliyor.

Haftanın ortasında meydana gelecek olan Ay ile Uranüs'ün kavuşumu ise seni biraz şaşırtabilir. Beklenmedik bir değişim, belki de bir iş birliği aniden yön değiştirebilir. Ancak unutma ki esnek olmak her zaman kazandırır. Zira bu değişim, ilk başta hoşuna gitmese de yeni kurulan ortaklığını güçlendirip seni düşündüğünden çok daha ileriye taşıyabilir. Ayrıca, sorunları baştan çözmek de uzun vadeli ortaklıkların sırrıdır!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu hafta romantizm rüzgarları esiyor. Kalp ritmini değiştiren Ay ile Plüton üçgeni, yoğun bir çekim yaratıyor... Bekarsan, bu hafta yeni biriyle tanışabilir ve hoş jestlerine karşı koymak istemeyebilirsin. Onun sıcaklığı seni kısa zamanda satabilir. İlişkisi olan Akrepler içinse bu hafta tutku dorukta. Ancak bir yandan da kontrol ihtiyacın artıyor. Yani partnerini biraz zorlayabilir ama fantezilerin ve heyecanınla şaşırtabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…