23 Haziran Pazartesi Akrep Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iş hayatında minik kaoslar ve iletişimde yaşanabilecek aksaklıklar seni biraz zorlayabilir. Bu durumlarla karşılaştığında, kendini açık ve net bir şekilde ifade etmek için ekstra çaba sarf etmen gerekebilir.

Bir iş arkadaşının belirsiz ve net olmayan tavrı, seni ikilemde bırakabilir ve belki de ne yapacağını bilemez bir hale getirebilir. Bu durumda, sakin kalıp durumu gözlemlemekte fayda var.

Astrolojik olarak baktığımızda ise Güneş ile Neptün arasında oluşan kare açı, bugün senin için önemli kararlar almayı biraz daha zorlaştırabilir. Bu enerjilerle başa çıkmak için, büyük ve önemli kararlarını haftanın ortasına ertelemeyi düşünebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…