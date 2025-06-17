18 Haziran Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iş dünyasında sana kırmızı halı serilmiş gibi görünebilir. Ancak bir yandan da hızlı ve keskin kararlar almanı gerektiren bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Tam da bu noktada her şey kusursuz ilerlerken, bir anda üstleneceğin sorumluluklar seni biraz rahatsız edebilir.

Görünen o ki Neptün'ün sinsi etkisiyle, sanki bir pusula olmadan okyanusta kaybolmuş gibi hissedebilirsin. Bu durum özellikle ortaklaşa yürüttüğün işlerde veya danışmanlık gerektiren konularda daha belirgin olabilir. Bu nedenle, bugün daha dikkatli ve uyanık olman gerekiyor.

Öte yandan, aşk ve ilişkiler konusunda da biraz karmaşık bir dönemdesin. Bir yandan duygularınla boğuşurken, diğer yandan da suskunluğunun içine çekiliyorsun. Karşındaki kişinin ne hissettiğini anlamakta zorlanıyor, belki de biraz kafa karışıklığı yaşıyorsun. Ancak bazen, bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmek ve üzerinde fazla düşünmemek en iyisi olabilir. Bugün, belki de bazı cümlelerin altını kazımayı bırakıp her şeyi olduğu gibi kabul etmek, senin için en huzurlu seçenek olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…