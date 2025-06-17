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18 Haziran Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
18 Haziran 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Haziran Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 18 Haziran Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün iş dünyasında sana kırmızı halı serilmiş gibi görünebilir. Ancak bir yandan da hızlı ve keskin kararlar almanı gerektiren bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Tam da bu noktada her şey kusursuz ilerlerken, bir anda üstleneceğin sorumluluklar seni biraz rahatsız edebilir. 

Görünen o ki Neptün'ün sinsi etkisiyle, sanki bir pusula olmadan okyanusta kaybolmuş gibi hissedebilirsin. Bu durum özellikle ortaklaşa yürüttüğün işlerde veya danışmanlık gerektiren konularda daha belirgin olabilir. Bu nedenle, bugün daha dikkatli ve uyanık olman gerekiyor.

Öte yandan, aşk ve ilişkiler konusunda da biraz karmaşık bir dönemdesin. Bir yandan duygularınla boğuşurken, diğer yandan da suskunluğunun içine çekiliyorsun. Karşındaki kişinin ne hissettiğini anlamakta zorlanıyor, belki de biraz kafa karışıklığı yaşıyorsun. Ancak bazen, bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmek ve üzerinde fazla düşünmemek en iyisi olabilir. Bugün, belki de bazı cümlelerin altını kazımayı bırakıp her şeyi olduğu gibi kabul etmek, senin için en huzurlu seçenek olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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